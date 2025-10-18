சனி, 18 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (16:42 IST)

போலி உலக சாதனை சான்றிதழ் என அம்பலம்.. தர்ம சங்கடத்தில் முதல்வர் சித்தராமையா..!

போலி உலக சாதனை சான்றிதழ் என அம்பலம்.. தர்ம சங்கடத்தில் முதல்வர் சித்தராமையா..!
கர்நாடக அரசின் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து திட்டம் உலக சாதனை பெறப்பட்டதாக கூறி, முதல்வர் சித்தராமையா சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்ட இரண்டு 'உலக சாதனைச் சான்றிதழ்கள்' போலி என கண்டறியப்பட்டதால், அப்பதிவு நீக்கப்பட்டது.
 
'லண்டன் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்' என்ற அந்த சான்றிதழை வழங்கிய அமைப்பு, கடந்த ஜூலை மாதமே கலைக்கப்பட்டுவிட்டது என்ற உண்மையை இணைய பயனர்கள் ஆதாரத்துடன் சுட்டிக்காட்டினர். மேலும், சான்றிதழில் இலக்கண பிழைகள் இருந்ததும் அம்பலமானது. இது சித்தராமையாவுக்கு பெரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
பாஜகவின் ஐ.டி. பிரிவுத் தலைவர் அமித் மாளவியா, இந்தச் சம்பவத்தை "காங்கிரசுக்கு மிகப்பெரிய சங்கடம்" என்று குறிப்பிட்டு, "யாரோ ஒருவர் காங்கிரஸை அப்பட்டமாக ஏமாற்றியுள்ளார். நிறுவனம் கலைக்கப்பட்ட பின்னரும், போலியாக சான்றிதழ்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன" என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். பாஜக தலைவர் சி.டி. ரவியும், மலிவான விளம்பரத்திற்காக அரசு மோசடி செய்வதாக சாடினார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி, சான்றிதழ்கள் கேள்விக்குரியவை என்றாலும், சக்தி திட்டத்தின் கீழ் பெண்கள் 100 கோடிக்கும் அதிகமான இலவச பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்ற அடிப்படை சாதனை உண்மையானது மற்றும் சரிபார்க்கக்கூடியது என்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

இந்தியாவின் ஆதார் கார்டு போலவே இங்கிலாந்து ‘பிரிட் கார்டு’.. பிரதமர் ஸ்டார்மர் திட்டம்.!

இந்தியாவின் ஆதார் கார்டு போலவே இங்கிலாந்து ‘பிரிட் கார்டு’.. பிரதமர் ஸ்டார்மர் திட்டம்.!இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர், இந்தியாவின் ஆதார் டிஜிட்டல் அடையாள திட்டத்தை பாராட்டியதோடு, இங்கிலாந்து அரசு கொண்டு வரவிருக்கும் "பிரிட் கார்டு" (Brit Card) திட்டத்திற்கு முன்னோடியாக ஆதார் திட்டத்தை கருதுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு..!

வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு..!தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வு மைய நிபுணர்கள் பிரதீப் ஜான் மற்றும் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்துள்ளனர். அடுத்தடுத்து உருவாகும் காற்றழுத்த சுழற்சிகளால் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

திடீரென தலைகீழாக குறைந்த தங்கம் விலை.. வெள்ளியும் திடீரென ரூ.13000 குறைந்ததால் பரபரப்பு..!

திடீரென தலைகீழாக குறைந்த தங்கம் விலை.. வெள்ளியும் திடீரென ரூ.13000 குறைந்ததால் பரபரப்பு..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக வரலாறு காணாத உச்சத்தில் இருந்த ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் அதிரடியாகச் சரிந்துள்ளது.

ஒரே சமயத்தில் இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள்.. கனமழை எச்சரிக்கை..!

ஒரே சமயத்தில் இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள்.. கனமழை எச்சரிக்கை..!தென் கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதிகளில் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிகள் உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாகத் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை நீடிக்கும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் போரை நிறுத்துவது எல்லாம் எனக்கு ஒரு நிமிட வேலை: டிரம்ப்

பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் போரை நிறுத்துவது எல்லாம் எனக்கு ஒரு நிமிட வேலை: டிரம்ப்பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இடையேயான மோதலை தீர்ப்பது தனக்கு "எளிதானது" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com