செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (15:50 IST)

டி.கே. சிவக்குமார் எப்போது முதலமைச்சராவார்? சித்தராமையா கூறிய பதில்..!

டி.கே. சிவக்குமார் எப்போது முதலமைச்சராவார்? சித்தராமையா கூறிய பதில்..!
கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆகியோர் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி தொடங்கும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடருக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் வியூகம் குறித்து சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
 
சந்திப்புக்கு பிறகு பேசிய சித்தராமையா, பா.ஜ.க. நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டுவந்தால், அதை 'ஆக்ரோஷமாக' எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாக உறுதி அளித்தார். பா.ஜ.க. மற்றும் ஜனதா தளம் (எஸ்) கட்சிகள் கொண்டுவரும் எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் எதிர்கொள்ள காங்கிரஸ் முழுமையாக தயாராக இருப்பதாகவும், எம்.எல்.ஏ.க்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
டி.கே. சிவக்குமார் பேசுகையில், "அரசியல், கட்சி மற்றும் அரசு குறித்து விவாதித்தோம். எதிர்ப்புகளை சந்திக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்," என்று உறுதி அளித்தார்.
 
மேலும், "டி.கே. சிவக்குமார் எப்போது முதலமைச்சராவார்?" என்ற கேள்விக்கு சித்தராமையா, "தேசிய தலைமை எப்போது சொல்கிறதோ, அப்போது அவர் முதலமைச்சராவார்" என்று பதிலளித்தார். இதற்கிடையில், அதிகார மாற்றம் குறித்து தலைமை தரப்பில் எந்த நகர்வும் இல்லை என்றும், டி.கே. சிவக்குமாருக்குத் தலைமை தரப்பில் சந்திப்புக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை என்றும் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
Edited by Mahendran

SIR பெயரில் ஒரு சைபர் க்ரைம்.. போலி APK ஃபைல்களை க்ளிக் செய்ய வேண்டாம்..

SIR பெயரில் ஒரு சைபர் க்ரைம்.. போலி APK ஃபைல்களை க்ளிக் செய்ய வேண்டாம்..நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் சைபர் குற்றவாளிகள், நாட்டில் நடக்கும் அன்றாட நிகழ்வுகளை பயன்படுத்திப் பணத்தை பறித்து வருகின்றனர். தற்போது, தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர சீர்திருத்தம் தொடர்பான பணிகளை பயன்படுத்தியும் புதிய மோசடி அரங்கேறி வருகிறது.

அரசியலில் எந்தப் புயல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தி.மு.க. தயார்: தங்கம் தென்னரசு

அரசியலில் எந்தப் புயல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தி.மு.க. தயார்: தங்கம் தென்னரசுவிருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி அருகே தி.மு.க. வடக்கு மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தலைமை வகித்தார்.

செங்கோட்டையன் - திருநாவுக்கரசர் சந்திப்பு: தவெகவில் இன்னொரு ஆளுமையா?

செங்கோட்டையன் - திருநாவுக்கரசர் சந்திப்பு: தவெகவில் இன்னொரு ஆளுமையா?அதிமுகவில் இருந்து விலகி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த செங்கோட்டையன், ஈரோட்டில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திருநாவுக்கரசர் அவர்களை சந்தித்துப் பேசியது அரசியல் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் நம்பிக்கைக்குரிய நபராக இருந்த திருநாவுக்கரசரை செங்கோட்டையன் சந்தித்தது எதற்காக என்ற கேள்வி பலரிடம் எழுந்துள்ளது.

நாளை திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபம்.. இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை..

நாளை திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபம்.. இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை..திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் மிகவும் பிரமாண்டமாக கொண்டாடப்படும் கார்த்திகை தீப திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மகா தீபம் ஏற்றும் விழா நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் குவிந்து வருகின்றனர்.

நம்மால் 1962-வை மறக்க முடியுமா?: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி

நம்மால் 1962-வை மறக்க முடியுமா?: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவிதமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி தமிழ் ஜனம் தொலைக்காட்சிக்கு சிறப்பு நேர்காணலை வழங்கினார். அதன் தொகுப்பை இங்கே காணலாம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com