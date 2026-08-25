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  4. Kangana Ranaut Takes Indirect Dig at Kriti Sanon’s Raksha Bandhan Ad
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (12:22 IST)

சகோதரருக்கு ராக்கி கட்டும் போது உள்ளாடையுடன் இருப்பதா? பிரபல நடிகைக்கு கங்கனா கண்டனம்...

கங்கனா ரனாவத்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (12:22 IST)
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நடிகையும் பாஜக எம்.பியுமான கங்கனா ரனாவத், நடிகை க்ரித்தி சனோன் நடித்துள்ள ரக்ஷா பந்தன் நகைக்கடை விளம்பரம் தொடர்பான சர்ச்சையில் மறைமுகமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 
 
க்ரித்தி சனோன் நடித்த இந்த விளம்பரத்தில், ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாட்டத்தின் போது அவர் ஆஃப்-வொயிட் நிற பிராலெட் போன்ற மேலாடை, கேப் மற்றும் ஸ்கர்ட் அணிந்திருந்தார். இந்த ஆடைத்தேர்வு சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
சிலர், பாரம்பரியமான ரக்ஷா பந்தன் விழாவை விளம்பர நிறுவனம் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் சித்தரித்துள்ளதாக விமர்சித்தனர். குறிப்பாக க்ரித்தியின் ஆடை குறித்து பல்வேறு கருத்துகள் பதிவாகின. இதனுடன், விளம்பரத்தில் அவர் ஒரு நாய்க்கு ராக்கி கட்டும் காட்சியும் இடம்பெற்றிருந்தது. நாய் அவரை பார்த்து குரைத்ததை தொடர்ந்து ராக்கி கட்டும் அந்தக் காட்சியும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதமானது.
 
இந்த நிலையில், கங்கனா தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் யாருடைய பெயரையும் குறிப்பிடாமல் விளம்பரத்தை விமர்சித்துள்ளார். பெண்களுக்கு இன்று பலவிதமான ஆடைத்தேர்வுகள் உள்ள நிலையில், சகோதரருக்கு ராக்கி கட்டும்போது உள்ளாடை போன்ற ஆடையை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
மேலும், அந்த விளம்பரம் திட்டமிட்டு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் கங்கனா குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுவரை க்ரித்தி சனோன் இந்த சர்ச்சை குறித்தோ, கங்கனாவின் கருத்து குறித்தோ எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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