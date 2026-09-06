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  4. *Kangana Ranaut Slams Officials Over Delays and Misuse of Public Funds*
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (08:35 IST)

சம்பளம் வாங்குவதற்கு மட்டும் தான் அதிகாரிகளா? ஆய்வின்போது வறுத்தெடுத்த கங்கனா ரனாவத்...

கங்கனா ரனாவத்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (08:35 IST)
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இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் மண்டி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு  கூட்டத்தில் பாஜக எம்.பி. கங்கனா ரனாவத் அதிகாரிகளை கடுமையாக சாடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதி முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை கங்கனா ரனாவத் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அரசு பணம் உரிய பயனாளிகளை சென்றடைய வேண்டும் என்றும், அது தவறான நபர்களின் கைகளுக்கு செல்லக்கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
மேலும், பொதுமக்களின் பணத்தில் 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை தவறான கைகளுக்கு செல்வதாக கூறிய கங்கனா, திட்டங்களை கண்காணிப்பதில் அதிகாரிகள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார். மத்திய அரசின் திட்டங்கள் வெறும் காகிதங்களில் மட்டுமே இருக்காமல், கிராமங்களுக்கும் உண்மையாக தேவைப்படும் மக்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
 
மண்டி தொகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.11 கோடி நிதியில் எந்தப் பணியும் தொடங்கப்படாததை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அதிகாரிகளின் செயல்பாட்டை கடுமையாக விமர்சித்தார். “மக்கள் பணிக்காக அதிகாரிகள் இருக்கிறார்களா அல்லது சம்பளம் வாங்குவதற்காக மட்டுமா?” என்ற வகையில் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
திட்டங்களின் தரம், பணிகளின் முன்னேற்றம், நிதி பயன்பாடு ஆகியவற்றை தொடர்ந்து கண்காணித்து, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்றும் கங்கனா உத்தரவிட்டார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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