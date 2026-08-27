வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ.. ராகுல் காந்திக்கு பதிலடி கொடுத்த பாஜக எம்பி கங்கனா ரனாவத்
“பாரத் மாதா கி ஜெய்” என்ற முழக்கத்துடன் தொடங்கிய பாஜக எம்.பி. கங்கனா ரணாவத்தின் பதிவு, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியின் “ஆணாதிக்கத்தை உடைப்போம்” என்ற கருத்துக்கு பதிலாக அமைந்துள்ளது. இதனால் சமூக வலைதளங்களில் இரு கட்சியினருக்கும் இடையே மீண்டும் வார்த்தைப் போர் ஏற்பட்டுள்ளது.
ராகுல் காந்தி தனது பதிவில், பெண்கள் என்ன உடை அணிய வேண்டும், எங்கு செல்ல வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றும், பெண்களின் சுதந்திரத்தை விமர்சிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார். நடிகை க்ரித்தி சனோனின் ராக்கி விளம்பர உடை தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சையை தொடர்ந்து அவர் இந்த கருத்தை வெளியிட்டார்.
கங்கனா ரணாவத் இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், “ஆணாதிக்கத்தை உடைப்பதற்கு முன் பாரத் மாதா கி ஜெய் என்று தொடங்குவோம்” என்ற பொருளில் ஒரு படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். இதன் மூலம் பெண்கள் தொடர்பான விவகாரங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை அவர் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளார்.
இதற்கிடையே பாஜக எம்.பி. பன்சூரி ஸ்வராஜும் ராகுல் காந்தியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். பெண்களை அவமதிக்கும் கருத்துகள் வெளியானபோது ராகுல் காந்தி மவுனமாக இருந்ததாக குற்றம்சாட்டிய அவர், தற்போது மட்டும் பெண்கள் உரிமை குறித்து பேசுவது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா உள்ளிட்ட விவகாரங்களையும் சுட்டிக்காட்டி ராகுல் காந்தியிடம் அவர் விளக்கம் கேட்டுள்ளார். இதனால் “ஆணாதிக்கத்தை உடைப்போம்” என்ற ராகுலின் கருத்து தற்போது பாஜக-காங்கிரஸ் அரசியல் மோதலின் புதிய விவாதமாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva