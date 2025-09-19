வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (07:48 IST)

எனது ஓட்டலில் 50 ரூபாய்க்கு தான் வியாபாரம் நடந்தது.. ஆனால் ரூ.15 சம்பளம் கொடுத்தேன்: கங்கனா ரனாவத்

எனது ஓட்டலில் 50 ரூபாய்க்கு தான் வியாபாரம் நடந்தது.. ஆனால் ரூ.15 சம்பளம் கொடுத்தேன்: கங்கனா ரனாவத்
இமாச்சல பிரதேசத்தின் மணாலி பகுதியில் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த கிராம மக்களுக்கு ஆறுதல் கூற சென்ற நடிகையும், பாஜக எம்.பி.யுமான கங்கனா ரனாவத், தனது உணவகத்தின் நிதி இழப்புகள் குறித்து அவர்களிடம் பேசி, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
 
இமாச்சல பிரதேசத்தில் நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்திக்க சென்ற கங்கனா ரனாவத், அவர்களிடம் தனது உணவகத்தின் நிலை குறித்து பேசினார். “நேற்று என் உணவகத்தில் வெறும் ரூ.50 மட்டுமே விற்பனை ஆனது. ஆனால், ஊழியர்களுக்கு ரூ.15 லட்சம் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். தயவுசெய்து என்னுடைய துயரத்தையும் புரிந்துகொள்ளுங்கள். நானும் ஒரு இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் பெண் தான், இந்த இடத்தை சேர்ந்தவள்தான்,” என்று அவர் கூறினார்.
 
மண்டி தொகுதியின் மக்களவை உறுப்பினராகப் பதவி வகிக்கும் கங்கனா, இந்த பேச்சின் மூலம், நிலச்சரிவு, வெள்ளம் மற்றும் கனமழையால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு பதிலாக, தன்னுடைய தனிப்பட்ட நிதி இழப்பை குறித்து பேசியது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கங்கனா ரனாவத் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் மணாலியில், ‘தி மவுன்டெயின் ஸ்டோரி’ என்ற பெயரில் ஒரு உணவகத்தைத் தொடங்கினார். இந்த பகுதியில் கனமழையும் நிலச்சரிவும்  ஏற்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை சுத்தமாக இல்லை. எனவே அவருடைய உணவகத்தின் வியாபாரமும் பெருமளவு குறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எப்படி வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க முடியும்?" ராகுல் காந்திக்கு அமித் ஷா கேள்வி

ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எப்படி வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க முடியும்?மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் "வாக்குத் திருட்டு" குற்றச்சாட்டுக்கு கடுமையான பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தாய்லாந்து ராணுவத் தாக்குதல்: கம்போடியாவில் புத்தமத துறவிகள் உள்பட 29 பேர் காயம்

தாய்லாந்து ராணுவத் தாக்குதல்: கம்போடியாவில் புத்தமத துறவிகள் உள்பட 29 பேர் காயம்தெற்காசிய நாடுகளான தாய்லாந்துக்கும், கம்போடியாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லை பிரச்சினை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, பிரசட் ப்ரீ வியர் என்றழைக்கப்படும் இந்து கோவிலுக்கு இரு நாடுகளுமே உரிமை கோரி வருகின்றன.

வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை.. முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!

வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை.. முதல்வர் அதிரடி அறிவிப்பு!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, அம்மாநில முதல்வர் நிதிஷ் குமார், வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

சாராயம் விற்ற பணத்தில் தான் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது.. திமுக குறித்த அண்ணாமலை விமர்சனம்..!

சாராயம் விற்ற பணத்தில் தான் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது.. திமுக குறித்த அண்ணாமலை விமர்சனம்..!இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தி.மு.க.வின் முப்பெரும் விழா குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.

விஜய் கூட்டத்தில் பொது சொத்து சேதப்படுத்தப்பட்டால் நீதிமன்றம் தலையிடும்.. தவெகவுக்கு எச்சரிக்கை..!

விஜய் கூட்டத்தில் பொது சொத்து சேதப்படுத்தப்பட்டால் நீதிமன்றம் தலையிடும்.. தவெகவுக்கு எச்சரிக்கை..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு அனுமதி கோரிய வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், கூட்டங்களின்போது ஏற்படும் அசம்பாவிதங்கள் குறித்து கவலை தெரிவித்து, தவெக-வுக்கு பல அறிவுரைகளை வழங்கினர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com