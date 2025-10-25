சனி, 25 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (14:52 IST)

கர்நாடக அமைச்சரவையில் 'காமராஜ் திட்டம்' அமல்? 12 மூத்த அமைச்சர்களுக்குக் 'கல்தா'

கர்நாடக அமைச்சரவையில் 'காமராஜ் திட்டம்' அமல்? 12 மூத்த அமைச்சர்களுக்குக் 'கல்தா'
கர்நாடக மாநிலத்தில் செயல்படாத மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ள சுமார் 12 மூத்த அமைச்சர்களை நீக்கி, அவர்களுக்குப் பதிலாக புதிய முகங்களை அமைச்சரவையில் நியமிக்க காங்கிரஸ் கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்த மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீக்கப்படும் மூத்த அமைச்சர்கள் கட்சி அமைப்பை வலுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுவார்கள்.
 
இந்த மாற்றம், 1963இல் கே. காமராஜ் மெட்ராஸ் முதல்வராக இருந்தபோது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'காமராஜ் திட்டத்தை' அடிப்படையாகக் கொண்டது. இத்திட்டத்தின் நோக்கம், மூத்த தலைவர்கள் அரசு பதவிகளை துறந்து, கட்சியை அடித்தள மட்டத்தில் இருந்து வலுப்படுத்துவதாகும்.
 
கர்நாடக அரசு இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆட்சியை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், இந்த மாற்றம் தேவைப்படுகிறது. மேலும், துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் மூன்று பதவிகளை வகிப்பதால், இத்திட்டம் அமலாகும் பட்சத்தில், அவர் ஒரு பதவியை துறக்க நேரிடலாம். இந்த முயற்சி சுழற்சி முறையில் முதல்வர் பதவி கோரிக்கைக்கு மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
Edited by Mahendran

எல்லையை மூடிய ஆப்கானிஸ்தான்.. தக்காளியின் விலை ஒரு கிலோ ரூ.600 .. பாகிஸ்தான் மக்கள் திண்டாட்டம்..

எல்லையை மூடிய ஆப்கானிஸ்தான்.. தக்காளியின் விலை ஒரு கிலோ ரூ.600 .. பாகிஸ்தான் மக்கள் திண்டாட்டம்..ஆப்கானிஸ்தானில் ஆளும் தாலிபான்களுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே எல்லையில் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை அக்டோபர் 11ஆம் தேதி முதல் மூடப்பட்டுள்ளது. கத்தார் மத்தியஸ்தத்தால் மோதல் முடிவுக்கு வந்தாலும், எல்லை மூடல் நீடிப்பதால் இரு நாடுகளிலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாடையில் 1 கிலோ தங்கத்தை கடத்திய இளம்பெண்.. சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிக்கியதால் பரபரப்பு..!

உள்ளாடையில் 1 கிலோ தங்கத்தை கடத்திய இளம்பெண்.. சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சிக்கியதால் பரபரப்பு..!டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், உள்ளாடைக்குள் மறைத்து தங்க கட்டிகளைக் கடத்தி வர முயன்ற மியான்மர் நாட்டை சேர்ந்த பெண் பயணி ஒருவரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

பிரேக் அப் செய்த காதலியை குத்தி கொலை செய்த காதலன்.. அதன்பின் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!

பிரேக் அப் செய்த காதலியை குத்தி கொலை செய்த காதலன்.. அதன்பின் ஏற்பட்ட விபரீதம்..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில், காதல் பிரேக் அப் காரணமாக 24 வயது இளைஞர் ஒருவர் தனது காதலியை கத்தியால் குத்தி கொன்றுவிட்டு, தானும் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?

நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம், அதன் 'ஸ்க்விட் கேம்: அன்லீஷ்ட்' மொபைல் கேமை உருவாக்கிய பாஸ் ஃபைட் என்டர்டெயின்மென்ட் ஸ்டுடியோவை மூடியுள்ளது. இது அதன் வீடியோ கேமிங் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்படும் உத்தி மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்

சபரிமலையில் திருடப்பட்ட 4.5 கிலோ தங்கம் கர்நாடகாவில் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? விசாரணையில் அம்பலம்கேரளாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இருந்து 4.5 கிலோகிராம் தங்கம் திருடப்பட்டதாக சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. திருடப்பட்ட தங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, பல்லாரியை சேர்ந்த நகைக்கடை அதிபர் ஒருவரிடம் இருந்து தங்க நாணயங்கள் மற்றும் 400 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com