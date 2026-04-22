நாயுடன் போராடி 30 குழந்தைகளை காப்பாற்றி உயிரை விட்ட நாய்!.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!...
உலகெங்கும் வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் செல்ல பிராணியாக நாயை வளர்க்கிறார்கள். நாய் நன்றியுடையது மட்டுமல்ல. நாய் தீமைகளில் இருந்து மனிதர்களை காக்கிறது என சொல்வார்கள். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கும், தன்னுடைய எஜமானுக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்றால் நாய்கள் அவர்களை காப்பாற்ற போராடும். இது நாய்களின் இயல்பான குணம்.
இது தொடர்பான பல வீடியோக்கள் ஏற்கனவே சமூகவலைத்தளங்கலில் வெளியாகி வைரலாகியிருக்கிறது. அதேபோல் தனது எஜமானி இறந்து விட்டால் அவர் இறந்த இடத்திலோ அல்லது சமாதியிலோ பல நாட்கள் காத்துக் கிடந்த நாய்களை பற்றிய கதைகள் பற்றியும் நாம் படித்திருக்கிறோம்.
இந்நிலையில்தான், பாம்பிடமிருந்து 30 குழந்தைகளை காப்பாற்றி உயிர்விட்ட ஒரு நாயை பற்றிய செய்தி பலரையும் நெகிழ வைத்திருக்கிறது. ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள மயூர்பஞ்ச் பகுதியில் உள்ள திரகுலா கிராமத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. குழந்தைகள் வெளியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு பாம்பு வந்ததை அறிந்த காளி என்கிற நாய் அந்த பாம்பை விரட்ட முயற்சி செய்தது. நாய் கடித்ததில் பாம்பு இறந்துவிட்டாலும் பலமுறை பாம்பிடம் கடி வாங்கியதில் அந்த நாயும் இறந்துவிட்டது.