புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (14:25 IST)

நாயுடன் போராடி 30 குழந்தைகளை காப்பாற்றி உயிரை விட்ட நாய்!.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!...

dog snake
உலகெங்கும் வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் செல்ல பிராணியாக நாயை வளர்க்கிறார்கள். நாய் நன்றியுடையது மட்டுமல்ல. நாய் தீமைகளில் இருந்து மனிதர்களை காக்கிறது என சொல்வார்கள். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கும், தன்னுடைய எஜமானுக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்றால் நாய்கள் அவர்களை காப்பாற்ற போராடும். இது நாய்களின் இயல்பான குணம்.

இது தொடர்பான பல வீடியோக்கள் ஏற்கனவே சமூகவலைத்தளங்கலில் வெளியாகி வைரலாகியிருக்கிறது. அதேபோல் தனது எஜமானி இறந்து விட்டால் அவர் இறந்த இடத்திலோ அல்லது சமாதியிலோ பல நாட்கள் காத்துக் கிடந்த நாய்களை பற்றிய கதைகள் பற்றியும் நாம் படித்திருக்கிறோம்.

இந்நிலையில்தான், பாம்பிடமிருந்து 30 குழந்தைகளை காப்பாற்றி உயிர்விட்ட ஒரு நாயை பற்றிய செய்தி பலரையும் நெகிழ வைத்திருக்கிறது. ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள மயூர்பஞ்ச் பகுதியில் உள்ள திரகுலா கிராமத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. குழந்தைகள் வெளியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு பாம்பு வந்ததை அறிந்த காளி என்கிற நாய் அந்த பாம்பை விரட்ட முயற்சி செய்தது. நாய் கடித்ததில் பாம்பு இறந்துவிட்டாலும் பலமுறை பாம்பிடம் கடி வாங்கியதில் அந்த நாயும் இறந்துவிட்டது.

5949 பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள்!.. பலத்த பாதுகாப்பு!.. தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவிப்பு..

5949 பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள்!.. பலத்த பாதுகாப்பு!.. தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அறிவிப்பு..தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளிலும் ஏப்ரல் 23ம் தேதியான நாளை சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே தேர்தலுக்கான பணிகளில் தேர்தல் அணையின் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறது .

ஓட்டு போட்டது யாருக்கு?.. ஓட்டு மெஷினில் வாசனை திராவியம்!. தேர்தல் ஆணையம் கடும் எச்சரிக்கை...

ஓட்டு போட்டது யாருக்கு?.. ஓட்டு மெஷினில் வாசனை திராவியம்!. தேர்தல் ஆணையம் கடும் எச்சரிக்கை...தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதியான நாளை 234 தொகுதிகளிலும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த முறை 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர்.

மின்சார பைக், கார் மட்டுமல்ல.. மின்சார சைக்கிளும் வந்துவிட்டது... விலை 69,000 ரூபாயாம்..

மின்சார பைக், கார் மட்டுமல்ல.. மின்சார சைக்கிளும் வந்துவிட்டது... விலை 69,000 ரூபாயாம்..இந்தியாவைச் சேர்ந்த இ-மோட்டோராட் நிறுவனம், சந்தையில் வளர்ந்து வரும் மின்சார வாகன தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 'வைபர்' என்ற புதிய மின்சார சைக்கிளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த சைக்கிள், தோற்றத்தில் ஒரு நவீன மின்சார இருசக்கர வாகனத்திற்கு இணையான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம்!.. ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க!.. களத்தில் இறங்கும் அதிகாரிகள்!..

ஆம்னி பேருந்தில் கூடுதல் கட்டணம்!.. ஃபுல்லா செக் பண்ணுங்க!.. களத்தில் இறங்கும் அதிகாரிகள்!..தமிழகத்தில் தலைநகரான சென்னையில் பல ஊர்களை சேர்ந்தவர்களும் வசிக்கிறார்கள்.. இன்னும் சொல்லப்போனால் சென்னையில் வசிப்பவர்களில் 40 சதவீதம் மட்டுமே பூர்வீக சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்.

உங்கள் வாக்கு எந்த வாக்குச்சாவடியில் உள்ளது? எப்படி அறிந்து கொள்வது? முழு விவரங்கள்..!

உங்கள் வாக்கு எந்த வாக்குச்சாவடியில் உள்ளது? எப்படி அறிந்து கொள்வது? முழு விவரங்கள்..!தமிழகத்தில் நாளை அதாவது ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்குச்சாவடி விவரங்களை எளிதாக தெரிந்துகொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு வழிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. நேற்று மாலை தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் ஓய்ந்த நிலையில், தற்போது வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குப்பதிவுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, சென்னை மற்றும் பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் பணிபுரியும் மக்கள், தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றச் சொந்த ஊர்களை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com