தீபாவளி இனிப்பு ஆர்டர்களில் முதலிடம் பிடித்த காஜு கத்லி !.. 10.7% அதிகரித்த ஆர்டர்கள்!
தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே புத்தாடைகள், பட்டாசுகளுக்கு அடுத்தபடியாக அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது இனிப்புகள்தான். குறிப்பாக முந்திரியால் தயாரிக்கப்படும் காஜு கத்லி இனிப்புக்கு மக்கள் மத்தியில் தனி வரவேற்பு உள்ளது. ஆனால், தீபாவளியை முன்னிட்டு அதிக ஆர்டர் செய்யப்பட்ட இனிப்புகள் எது என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி ஆர்டர் செய்யப்பட்ட இனிப்புகளில், காஜு கத்லி முதலிடத்தில் இருப்பதாக உணவு டெலிவரி நிறுவனமான ஸ்விக்கி தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு இனிப்பு வகைகளுக்கான ஆர்டர்கள் 10.7 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
முந்திரி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் காஜு கத்லி, வடஇந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான இனிப்பு வகையாகும். தற்போது தென்னிந்தியாவிலும் இந்த இனிப்புக்கு வரவேற்பு அதிகரித்து வருகிறது. பண்டிகைக் காலங்களில் வீட்டில் இனிப்புகள் தயாரிப்பதற்குப் பதிலாக ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் செய்யும் பழக்கம் மக்களிடையே அதிகரித்து வருவதையும் இந்தத் தகவல் உணர்த்துகிறது.
குறிப்பாக, தீபாவளி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் இனிப்புகளை உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்குப் பரிசாக வழங்கும் வழக்கமும் அதிகம் உள்ளது. இதனால் இனிப்பு வகைகளுக்கான தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தீபாவளி இனிப்பு ஆர்டர்களில் காஜு கத்லி முதலிடம் பிடித்திருப்பது இனிப்பு பிரியர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.