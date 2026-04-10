வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (17:39 IST)

கட்டுக்கட்டாக பணம் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார்.. நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா திடீர் ராஜினாமா..!

அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா, பண விவகார சர்ச்சையில் சிக்கியதையடுத்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். 
 
கடந்த ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் கட்டுக்கட்டாக பணம் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து, அவர் மீது உள்விசாரணை நடத்தப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், அவர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு அனுப்பியுள்ளார். தனது கடிதத்தில், ஆழ்ந்த மனவேதனையுடன் இந்த முடிவை எடுப்பதாகவும், உடனடியாக பதவியிலிருந்து விலகுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வர்மா தங்கியிருந்த இடத்தில் எரிக்கப்பட்ட நிலையில் பணக்கட்டுகள் மீட்கப்பட்ட விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை தொடர்ந்து, அவரை பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்கான நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இதற்காக மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா மூன்று பேர் கொண்ட விசாரணை குழுவை அமைத்திருந்தார்.
 
இந்த விசாரணை குழுவிற்கு எதிராக நீதிபதி வர்மா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இருப்பினும், நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளை தடுக்கும் வகையில் சட்டத்தை பயன்படுத்த முடியாது என்று கூறி அவரது மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. 
 
பதவி நீக்க நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்த சூழலில், அவர் தானாகவே முன்வந்து ராஜினாமா செய்திருப்பது நீதித்துறை வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பம்.. 5.72 லட்சம் குடும்பங்கள் பதிவு..!

டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பம்.. 5.72 லட்சம் குடும்பங்கள் பதிவு..!இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 5.72 லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் இணையதளம் வாயிலாக தங்களது விவரங்களைச் சுய-பதிவு செய்துள்ளதாக இந்தியப் பதிவாளர் ஜெனரல் மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொது சிவில் சட்டம் அமல்.. பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 1 கோடி வேலைவாய்ப்பு.. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை..!

பொது சிவில் சட்டம் அமல்.. பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 1 கோடி வேலைவாய்ப்பு.. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை..!மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று வெளியிட்டார். கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், இந்த அறிக்கை மாநிலத்தை விரக்தியிலிருந்து வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு வரைபடம் என்று குறிப்பிட்டார்.

நீர்வீழ்ச்சியில் செல்பி எடுத்தபோது விபரீதம்.. திரிஷா, ரத்னகுமாரி, பவித்ரா மரணம்..!

நீர்வீழ்ச்சியில் செல்பி எடுத்தபோது விபரீதம்.. திரிஷா, ரத்னகுமாரி, பவித்ரா மரணம்..!ஆந்திர மாநிலம் அல்லூரி சீதாராம ராஜு மாவட்டத்தில் உள்ள அனந்தகிரி மலைப்பகுதியில், செல்ஃபி எடுக்க முயன்றபோது மூன்று சிறுமிகள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சோகமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

சீமான் தொகுதியில் விஜய்க்கு அனுமதி மறுப்பு!.. தவெகவினர் ஏமாற்றம்...

சீமான் தொகுதியில் விஜய்க்கு அனுமதி மறுப்பு!.. தவெகவினர் ஏமாற்றம்...தலைவர் விஜய் கடந்த சில நாட்களாகவே பல ஊர்களுக்கும் சென்று தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

ஜனநாயகன் படத்தில சீனாவே வச்சிட்டாங்களே!.. பிரெஸ்ஸ பார்த்து பயந்து ஓடும் விஜய்!..

ஜனநாயகன் படத்தில சீனாவே வச்சிட்டாங்களே!.. பிரெஸ்ஸ பார்த்து பயந்து ஓடும் விஜய்!..ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com