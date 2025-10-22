புதன், 22 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (12:38 IST)

பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிடுவேன்: பெண் மருத்துவரை மிரட்டிய நோயாளியின் உறவினர் கைது..!

மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு பெண் இளம் மருத்துவர் கொடுந்தாக்குதலுக்கு ஆளாகி, பாலியல் ரீதியாக மிரட்டப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாதிக்கப்பட்ட மருத்துவர் அளித்த புகாரின்படி: மருத்துவமனையின் மகப்பேறு வார்டில் சிகிச்சைக்காக வந்த போக்குவரத்து ஊர்க்காவலரான ஷேக் பாபுலால் என்பவரின் உறவினரை இளம் மருத்துவர் பரிசோதித்துள்ளார். பரிசோதனைக்கு பிறகு, பாபுலால் மற்றும் அவருடன் வந்தவர்கள் மருத்துவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
புகாரில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தன்னை, "தோளில் குத்தினர், கையை முறுக்கினர், வார்த்தைகளால் கடுமையாக திட்டினர், மேலும், நான் சாலையில் வெளியே சென்றால் கற்பழிப்பதாகவும் மிரட்டல் விடுத்தனர்" என்று மருத்துவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்தத் தாக்குதல் மற்றும் மிரட்டல் சம்பவம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
இச்சம்பவம் குறித்துத் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையின் முடிவில், தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஊர்க்காவலர் ஷேக் பாபுலால் உட்பட இரண்டு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
மருத்துவரின் புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
இச்சம்பவம் மருத்துவர் சமூகத்திடமிருந்து கடுமையான விமர்சனங்களை ஈர்த்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

திருப்பதியில் கனமழை.. மழையிலும் குவிந்த பக்தர் வெள்ளம்! மழையில் நனைந்தபடி தரிசனம்..!

திருப்பதியில் கனமழை.. மழையிலும் குவிந்த பக்தர் வெள்ளம்! மழையில் நனைந்தபடி தரிசனம்..!தீபாவளியை ஒட்டி வந்த தொடர் விடுமுறை காரணமாக, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.

கனமழையால் காவிரி டெல்டாவில் குறுவை நெல் நாசம்: வேட்டியை மடித்து கட்டி வயலில் இறங்கிய ஈபிஎஸ்..!

கனமழையால் காவிரி டெல்டாவில் குறுவை நெல் நாசம்: வேட்டியை மடித்து கட்டி வயலில் இறங்கிய ஈபிஎஸ்..!வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாக தொடங்கியுள்ள நிலையில், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாய பணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தை நோக்கி நகரும் காற்றழுத்த மண்டலம்: புயலாக மாற வாய்ப்பா?

தமிழகத்தை நோக்கி நகரும் காற்றழுத்த மண்டலம்: புயலாக மாற வாய்ப்பா?வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது தமிழக கடற்கரையை ஒட்டி நகர்கிறது. இது காற்றழுத்த மண்டலமாக கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

லண்டன் பல்கலைக்கழக பேராசிரியை இந்தியாவில் இருந்து நாடு கடத்தல்! என்ன காரணம்?

லண்டன் பல்கலைக்கழக பேராசிரியை இந்தியாவில் இருந்து நாடு கடத்தல்! என்ன காரணம்?லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் கிழக்கத்திய மற்றும் ஆப்பிரிக்க படிப்புகள் பள்ளியின் புகழ்பெற்ற இந்தி மொழி பேராசிரியர் ஃபிரான்செஸ்கா ஆர்சினி, விசா விதிமுறைகளை மீறியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக, டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்டார்.

லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!

லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!பெங்களூருவில் ஒரே வீட்டில் லிவ் இன் உறவில் வாழ்ந்த ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஜோடி சீமா நாயக் மற்றும் ராகேஷ் நாயக் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். சண்டை காரணமாக தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.

