தொடர்ந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்து வரும் ஒரே நீதிபதி.. 10 வழக்குகளில் 22 பேருக்கு தூக்குத்தண்டனை
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முசாபர்நகர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதியாக பணியாற்றும் ரவிக்குமார் திவாகர், பல்வேறு கொலை வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தொடர்ந்து மரண தண்டனை விதித்து வருவதன் மூலம் தேசிய அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.
இவர் பொறுப்பேற்றது முதல் சில மாதங்களுக்குள் மட்டும் சுமார் 10 வழக்குகளில் 22 பேருக்கு தூக்குத்தண்டனை வழங்கி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார். வழக்கறிஞர் கொலை வழக்கு, ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நால்வர் படுகொலை போன்ற கொடூரமான குற்ற வழக்குகளை விசாரித்து இந்த அதிரடி தீர்ப்புகளை அவர் வழங்கியுள்ளார்.
இதற்கு முன்பு பரேலி நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றியபோது 13 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்திருந்த இவரது ஒட்டுமொத்த மரண தண்டனை எண்ணிக்கை தற்போது 35 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதனால், இவருடைய நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரும் கைதிகள் எப்போது என்ன நடக்குமோ என்ற பீதியிலும் அச்சத்திலும் உறைந்துள்ளனர்.
முன்னதாக, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வாரணாசி கியான்வாபி மசூதி வளாகத்தில் வீடியோ கிராஃபிக் ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் பெரிதும் பேசப்பட்டவர் இந்த நீதிபதி திவாகர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது இவர் பிறப்பித்து வரும் தொடர் மரண தண்டனை உத்தரவுகள் இவரை மீண்டும் ஒருமுறை இந்திய அளவில் மிக முக்கியமான நீதிபதியாக விவாதிக்க வைத்துள்ளது.
Edited by Siva