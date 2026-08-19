13 ஆண்டுகளில் சுமாா் 12 போட்டி தேர்வுகளில் முறைகேடாக தேர்ச்சி பெற்ற அதிகாரி.. மனைவி, சகோதரரும் சிக்கினர்..
ஜார்க்கண்ட் பொது சேவை ஆணையம் மற்றும் பணியாளர் தேர்வு வாரிய தேர்வுகளில் முறைகேடு செய்த வழக்கில், வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் அபய் திவாரியின் மனைவி மற்றும் அவரது சகோதரரை குற்ற புலனாய்வுத்துறை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் முறைகேடான வழிகளில் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்திய சிஐடி அதிகாரிகள், கிரிதியிலிருந்து அவர்களை ராஞ்சிக்கு அழைத்து வந்து கைது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர். இந்த விவகாரத்தில் JSSC செயலாளர் சுதிர் குப்தாவிடமும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அபய் திவாரியின் சகோதரரான அக்ஷய் திவாரி ஏற்கனவே அரசுப் பணியில் இருப்பதுடன், 14வது ஜே.பி.எஸ்.சி முதல்நிலைத் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். மேலும், ஏ.எஸ்.ஓ பதவியில் இருக்கும் அபய் திவாரியின் மனைவியும் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அபய் திவாரி கடந்த 13 ஆண்டுகளில் சுமாா் 12 போட்டித் தேர்வுகளில் முறைகேடாகத் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்தத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற பல்வேறு விலைப்பட்டியல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், அதன்படி இரண்டு லட்சம் முதல் எழுபது லட்சம் வரை பணம் பெறப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இது தொடர்பான ஆவணங்களையும், விண்ணப்பங்களையும் சிஐடி அதிகாரிகள் தீவிரமாகச் சரிபார்த்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva