  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. JPSC Paper Leak Mastermind Abhay Tiwari’s Wife and Brother Arrested by CID in Exam Fraud Case
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (11:52 IST)

13 ஆண்டுகளில் சுமாா் 12 போட்டி தேர்வுகளில் முறைகேடாக தேர்ச்சி பெற்ற அதிகாரி.. மனைவி, சகோதரரும் சிக்கினர்..

ஜேபிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேடு
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:52 IST)
google-news
ஜார்க்கண்ட் பொது சேவை ஆணையம் மற்றும் பணியாளர் தேர்வு வாரிய தேர்வுகளில் முறைகேடு செய்த வழக்கில், வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாகக் கருதப்படும் அபய் திவாரியின் மனைவி மற்றும் அவரது சகோதரரை குற்ற புலனாய்வுத்துறை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் முறைகேடான வழிகளில் தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக இவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்திய சிஐடி அதிகாரிகள், கிரிதியிலிருந்து அவர்களை ராஞ்சிக்கு அழைத்து வந்து கைது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர். இந்த விவகாரத்தில் JSSC செயலாளர் சுதிர் குப்தாவிடமும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 
 
அபய் திவாரியின் சகோதரரான அக்‌ஷய் திவாரி ஏற்கனவே அரசுப் பணியில் இருப்பதுடன், 14வது ஜே.பி.எஸ்.சி முதல்நிலைத் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். மேலும், ஏ.எஸ்.ஓ  பதவியில் இருக்கும் அபய் திவாரியின் மனைவியும் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
அபய் திவாரி கடந்த 13 ஆண்டுகளில் சுமாா் 12 போட்டித் தேர்வுகளில் முறைகேடாகத் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்தத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற பல்வேறு விலைப்பட்டியல்கள்   பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், அதன்படி இரண்டு லட்சம் முதல் எழுபது லட்சம் வரை பணம் பெறப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
இது தொடர்பான ஆவணங்களையும், விண்ணப்பங்களையும் சிஐடி அதிகாரிகள் தீவிரமாகச் சரிபார்த்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
துபாயில் 1,096 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் பானி பூரி மும்பையில் 60 ரூபாய்.. ஆச்சரியம் அடைந்த ரஷ்ய நடிகை...

சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..

சவுக்கு சங்கர் அலுவலகத்தை திறந்துவைத்த சிம்பு!.. வைரல் போட்டோஸ்!..கடந்த பல வருடங்களாகவே ஆளும் கட்சி பற்றி பரபரப்பான தகவல்களை தெரிவித்து பல அரசியல்வாதிகள் சோதனைக்கு உட்படுத்தபட்டதற்கு காரணமாக இருந்தவர் சவுக்கு சங்கர்.

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

மேகமலையில் உடனே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுங்கள்.. இல்லையேல் துணை ராணுவத்தை அனுப்ப நேரிடும்; உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கைமேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமான மற்றும் கடுமையான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...

இனி அவ்வளவு எளிதில் சிம்கார்டு வாங்க முடியாது.. மத்திய அரசின் புதிய கெடுபிடிகள்...சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் மோசடிகளை முற்றிலுமாக ஒடுக்கும் நோக்கில், புதிய சிம்கார்டுகள் வாங்குவதற்கான வழிமுறைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...

இந்தியாவின் தேசிய பறவை காகம்? பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வில் ஏற்பட்ட குழப்பம்...உத்தரகாண்ட் மாநிலம் அல்மோராவில் உள்ள சோபன் சிங் ஜீனா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சமீபத்தில் பி.எட் மற்றும் எம்.எட் நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்தத் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட தேசியப் பறவை எது என்ற கேள்விக்கான விடை குறித்த விடைக் குறிப்பில் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சியான் விக்ரம் - லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம்!.. 11 அரியவகை விலங்குகள் மீட்பு!...

சியான் விக்ரம் - லார் கிப்பான் குரங்கு விவகாரம்!.. 11 அரியவகை விலங்குகள் மீட்பு!...சில நாட்களுக்கு முன்பு நடிகர் சியான் விக்ரம் குரங்கு ஒன்றுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.