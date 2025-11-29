சனி, 29 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (11:15 IST)

இஸ்லாமியர் வீட்டை இடித்த அரசு.. அவருக்கு வீடு கட்டி தருவேன் என இடம் கொடுத்த பக்கத்து வீட்டு இந்து மத நபர்..!

இஸ்லாமியர் வீட்டை இடித்த அரசு.. அவருக்கு வீடு கட்டி தருவேன் என இடம் கொடுத்த பக்கத்து வீட்டு இந்து மத நபர்..!
ஜம்முவை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் அரஃபாஸ் அஹமத் டாயிங்-ன் வீடு, ஜம்மு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டதாக கூறி, காவல்துறையின் முன்னிலையில் இடிக்கப்பட்டது. எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளை வெளியிட்டதாலேயே தன்னை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக டாயிங் குற்றம் சாட்டினார்.
 
வீடு இடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் வைரலான நிலையில், ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் மீது பழிபோட நடக்கும் சதி என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் குறிவைக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். பாஜக தலைவர் ரவீந்தர் ரெய்னாவும் இதை கண்டித்தார்.
 
இந்த அரசியல் மோதலுக்கு மத்தியில், டாயிங்கின் அண்டைவீடான குல்தீப் ஷர்மா, அவருக்கு தனது சொந்த நிலத்தில் ஐந்து மார்லா இடத்தை அன்பளிப்பாக வழங்கினார். "நான் என் சகோதரனை கைவிட மாட்டேன், வீட்டை மீண்டும் கட்டித் தருவேன்" என்று கூறி ஷர்மா மனிதநேயத்தின் அரிய எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தார். இடிக்கப்பட்ட வீட்டின் உரிமையாளர் இஸ்லாமியர் என்பது, அவருக்கு ஆதரவாக இடம் அன்பளிப்பாக கொடுத்தவர் இந்து என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
ஜம்முவில் 16,000 கனால்களுக்கு மேல் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளதாக சட்டசபையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு'டிட்வா' புயல் காரணமாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக, சென்னைக்கான விமானச் சேவைகள் கடந்த மூன்று நாட்களாக முடங்கியுள்ளன. இதனால், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்திய பயணிகள் உணவின்றி தவிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,120 அதிகரித்து, மீண்டும் ரூ.95,000 என்ற மைல்கல்லை கடந்தது.

வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை

வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கைஇலங்கை கடல் பகுதியில் உருவான 'டிட்வா' புயல், தற்போது வட தமிழக பகுதியை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது.

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி கல்லூரி படிப்புக்கு பின் ரெட் ஜெயண்ட் பிக்சர்ஸ் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி தமிழ் சினிமாவில் புதிய திரைப்படங்களை தயாரித்து வந்தார்

விஜய் முதலமைச்சராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: கோபியில் செங்கோட்டையன் பேட்டி..!

விஜய் முதலமைச்சராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: கோபியில் செங்கோட்டையன் பேட்டி..!அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றி கழகம் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார். அவருக்குத் தவெக-வின் உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com