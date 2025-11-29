இஸ்லாமியர் வீட்டை இடித்த அரசு.. அவருக்கு வீடு கட்டி தருவேன் என இடம் கொடுத்த பக்கத்து வீட்டு இந்து மத நபர்..!
ஜம்முவை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் அரஃபாஸ் அஹமத் டாயிங்-ன் வீடு, ஜம்மு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டதாக கூறி, காவல்துறையின் முன்னிலையில் இடிக்கப்பட்டது. எல்லை தாண்டிய போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளை வெளியிட்டதாலேயே தன்னை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக டாயிங் குற்றம் சாட்டினார்.
வீடு இடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் வைரலான நிலையில், ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தின் மீது பழிபோட நடக்கும் சதி என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் குறிவைக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். பாஜக தலைவர் ரவீந்தர் ரெய்னாவும் இதை கண்டித்தார்.
இந்த அரசியல் மோதலுக்கு மத்தியில், டாயிங்கின் அண்டைவீடான குல்தீப் ஷர்மா, அவருக்கு தனது சொந்த நிலத்தில் ஐந்து மார்லா இடத்தை அன்பளிப்பாக வழங்கினார். "நான் என் சகோதரனை கைவிட மாட்டேன், வீட்டை மீண்டும் கட்டித் தருவேன்" என்று கூறி ஷர்மா மனிதநேயத்தின் அரிய எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தார். இடிக்கப்பட்ட வீட்டின் உரிமையாளர் இஸ்லாமியர் என்பது, அவருக்கு ஆதரவாக இடம் அன்பளிப்பாக கொடுத்தவர் இந்து என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜம்முவில் 16,000 கனால்களுக்கு மேல் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளதாக சட்டசபையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Mahendran