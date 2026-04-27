திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (12:20 IST)

சாலையோர கடையில் பானிபூரி சாப்பிட்ட 6 வயது குழந்தை பலி - 18 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை!

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள சாலையோர கடை ஒன்றில் பானிபூரி சாப்பிட்ட 6 வயது சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
 
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், கிரிடிஹ் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட முஃபசில் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பஜ்டோ கிராமத்தில் இந்த துயரச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை மாலை, அந்த கிராமத்திற்கு வந்த சாலையோர தள்ளுவண்டி கடையில் குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் பானிபூரி மற்றும் சோலே ஆகியவற்றை விரும்பி சாப்பிட்டுள்ளனர்.
 
சாப்பிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, குழந்தைகளுக்கு அடுத்தடுத்து கடுமையான வயிற்று வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் அதிக காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பதறிப்போன பெற்றோர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள், உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட அனைவரையும் மீட்டு கிரிடிஹ் பகுதியில் உள்ள சதார் மருத்துவமனைக்கு அவசர சிகிச்சைக்காகக் கொண்டு சென்றனர்.
 
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தனர். எனினும், உணவு விஷமானதன் காரணமாக உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்த நிலையில் இருந்த ரஞ்சன் குமார் என்ற 6 வயது சிறுவன், சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையிலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தான்.  
 
மேலும், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 18-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
 
 
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த முஃபசில் காவல் நிலைய போலீசார், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதற்கிடையே, குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்ததைப் பார்த்த பானிபூரி வியாபாரி, அங்கிருந்து தப்பியோடி தலைமறைவாகிவிட்டார். அவரைப் பிடிக்க போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
 
மேலும் கிரிடிஹ் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் விரைந்து செயல்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட தள்ளுவண்டி கடையில் இருந்த பானிபூரி, சுண்டல் உள்ளிட்ட உணவு மாதிரிகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட தண்ணீர் ஆகியவற்றை சேகரித்து ஆய்வகப் பரிசோதனைக்காகஅனுப்பியுள்ளனர். 

