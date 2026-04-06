திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (17:44 IST)

ஜப்பானில் தங்கி இந்திய மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யலாம்.. மாதம் ரூ.1.40 லட்சம் உதவித்தொகை..!

இந்திய மற்றும் ஜப்பானிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், ஜப்பான் அரசு ‘லோட்டஸ் திட்டம் 2026’ என்ற புதிய முயற்சியை அறிவித்துள்ளது. 
 
இத்திட்டத்தின் கீழ் 1,000 முதுகலை மாணவர்கள், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்கள் மற்றும் பிஎச்டி முடித்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஜப்பானில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. இது ‘லோட்டஸ் பேசிக்’ மற்றும் ‘லோட்டஸ் ஆஸ்பயர்’ என இரு பிரிவுகளாக செயல்படும்.
 
தேர்வு செய்யப்படும் ஆய்வாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் சுமார் 1.4 லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். ‘ஆஸ்பயர்’ பிரிவின் கீழ் ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக 25.6 லட்சம் ரூபாய் வரை நிதியுதவி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
செயற்கை நுண்ணறிவு, பயோ டெக்னாலஜி, குவாண்டம் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செமிகண்டக்டர் போன்ற வளர்ந்து வரும் துறைகளில் இந்த ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் ஜப்பானிய பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் ஜூன் 9 ஆகும். 
 
இந்திய இளைய தலைமுறை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சர்வதேச தரத்திலான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதலை பெற இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.
 
Edited by Siva

200 கோடியை விட்டு 2 ஆயிரம் கோடி அடிக்கவந்திருக்கார் விஜய்!.. ஜேம்ஸ் வசந்த் பேட்டி!...

200 கோடியை விட்டு 2 ஆயிரம் கோடி அடிக்கவந்திருக்கார் விஜய்!.. ஜேம்ஸ் வசந்த் பேட்டி!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியுள்ளார்.

டேய் வாடா.. டீ வித்துட்டுப் போடா!. புதுச்சேரியில் தவெக ஆதரவாளரிடம் கோபப்பட்ட சீமான்!...

டேய் வாடா.. டீ வித்துட்டுப் போடா!. புதுச்சேரியில் தவெக ஆதரவாளரிடம் கோபப்பட்ட சீமான்!...சினிமா துறையில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். 15 வருடங்களுக்கு முன்பு நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார்.

இனிமேல் கம்ப்யூட்டரில் கேம் விளையாட இண்டர்நெட் தேவையில்லை.. கூகுள் பிக்சல் 10 பயனர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி

இனிமேல் கம்ப்யூட்டரில் கேம் விளையாட இண்டர்நெட் தேவையில்லை.. கூகுள் பிக்சல் 10 பயனர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்திகூகுள் பிக்சல் 10 பயனர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. GameNative 0.9.0 என்ற புதிய அப்டேட் மூலம், இப்போது Steam தளத்தில் உள்ள கணினி விளையாட்டுகளை ஆஃப்லைனிலேயே பிக்சல் போன்களில் விளையாட முடியும்.

நான் ஒரு தீவிரமான இந்து, அனந்தகிரி மலையில் பிரமாண்ட கோயில்;; தெலுங்கானா முதல்வர் அறிவிப்பு..!

நான் ஒரு தீவிரமான இந்து, அனந்தகிரி மலையில் பிரமாண்ட கோயில்;; தெலுங்கானா முதல்வர் அறிவிப்பு..!தெலுங்கானா மாநிலத்தின் மூசி நதி புனரமைப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, அனந்தகிரி மலையில் பிரம்மாண்டமான கோயில் ஒன்றை எழுப்ப முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி திட்டமிட்டுள்ளார்.

ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடந்த இன்னொரு இந்திய கப்பல்.. கிரீன் ஆஷாவுக்கு பச்சைக்கொடி..!

ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடந்த இன்னொரு இந்திய கப்பல்.. கிரீன் ஆஷாவுக்கு பச்சைக்கொடி..!மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும், இந்திய கொடி ஏந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸ் நீரிணையை பாதுகாப்பாகக் கடந்து வருவது உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com