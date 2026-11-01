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Written By SIVA SIVA

மூத்த பத்திரிகையாளரை திருமணம் செய்தார் ஜம்மு-காஷ்மீர் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா! குவியும் வாழ்த்துக்கள்..

Omar Abdullah Marriage
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (11:30 IST)
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ஜம்மு-காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா, பிரபல மூத்த பத்திரிகையாளர் நிதி ரஸ்தானை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவரே தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் சனிக்கிழமை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நிதி ரஸ்தானுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ள உமர் அப்துல்லா, "நேற்று ஒரு புதிய பயணம் தொடங்கியது" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேபோல் நிதி ரஸ்தானும் எக்ஸ் தளத்தில் உமர் அப்துல்லாவை டேக் செய்து இந்த செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
முன்னதாக, உமர் அப்துல்லாவுக்கும் அவரது முன்னாள் மனைவி பாயல் அப்துல்லாவுக்கும் இடையே நிலுவையில் இருந்த விவாகரத்து வழக்கில், இருவரும் பரஸ்பரம் பிரிவதற்கு சம்மதித்ததை தொடர்ந்து, உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஜூலை 31, 2026 அன்று விவாகரத்து வழங்கி உத்தரவிட்டது. 1994-ல் திருமணமான இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். 2009 முதல் இவர்கள் தனித்தனியாக வாழ்ந்து வந்தனர்.
 
நீண்டகால சட்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு விவாகரத்து பெற்ற நிலையில், உமர் அப்துல்லா மற்றும் நிதி ரஸ்தான் தங்களது புதிய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர். இவர்களுக்கு பல அரசியல் தலைவர்களும் ஊடகவியலாளர்களும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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