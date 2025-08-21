வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (09:13 IST)

உபியில் உள்ள முக்கிய நகரின் பெயர் பரசுராம்புரி என மாற்றம்.. உள்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல்.!

உத்தர பிரதேசத்திலுள்ள ஜலாலாபாத் நகரின் பெயர் பரசுராம்புரி என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பெயர் மாற்றத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
 
ஜலாலாபாத்தின் பெயரை மாற்றக் கோரி உத்தரப் பிரதேச மாநில தலைமை செயலாளர், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார். அந்த கடிதத்தில், ஜலாலாபாத் பகுதியை, பரசுராம் துறவியின் பிறப்பிடமாக கருதப்படுவதால், அதன் பெயரை பரசுராம்புரி என மாற்றுவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்குமாறு கோரியிருந்தார். மேலும், அங்கு பரசுராமுக்கு கோவில் இருப்பதாகவும், இந்த பெயரை மாற்றக்கோரி ஜலாலாபாத் நகராட்சி நிர்வாகமும் கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது.
 
இந்தக் கோரிக்கைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஆட்சேபணை தெரிவிக்காததால், இந்த ஊரின் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஷாஜஹான்பூர் தொகுதி எம்.பி. ஜிதின் பிரசாடா, பெயர் மாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்த உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து செல்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. புதிய முதலீடு வருமா?

ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து செல்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. புதிய முதலீடு வருமா?தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மாநிலத்திற்கு புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாட்டு பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

எம்.எட். படிப்புக்கான விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க காலநீட்டிப்பு: கடைசி தேதி என்ன?

எம்.எட். படிப்புக்கான விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க காலநீட்டிப்பு: கடைசி தேதி என்ன?2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் எம்.எட் (M.Ed.) மாணாக்கர் சேர்க்கைகான இணையதள விண்ணப்பப் பதிவு 11.08.2025 அன்று முதல் தொடங்கி இன்றுடன் (20.08.2025) முடிவடைகிறது. இந்த கால அவகாசம் 15.09.2025 வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று மதுரையில் தவெக மாநாடு.. கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா விஜய்?

இன்று மதுரையில் தவெக மாநாடு.. கூட்டணி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா விஜய்?இன்று மதுரையில் தமிழ்நாடு வெற்றி கழகம் சார்பில் மாபெரும் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் நிலவி வருகின்றன. குறிப்பாக, வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் கட்சி அமைக்கும் கூட்டணி குறித்து விஜய் அறிவிப்பை வெளியிடுவாரா என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது.

மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நாய்களை திறந்துவிட்டால்..சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை..!

மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நாய்களை திறந்துவிட்டால்..சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை..!பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் செல்லப்பிராணிகளின் வளர்ப்பு நாய்கள் பொதுமக்களை தாக்கும் சம்பவங்கள் குறித்த புகார்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

2833 காவலர்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு.. தேர்வு தேதி அறிவிப்பு..!

2833 காவலர்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு.. தேர்வு தேதி அறிவிப்பு..!தமிழ்நாட்டில் 2833 காவலர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNUSRB) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் தேர்வு குறித்த முக்கிய விவரங்கள்:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com