4வது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவி.. தடயத்தை அழிக்க முயன்ற பள்ளி நிர்வாகம்..!
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியின் நான்காவது மாடியில் இருந்து குதித்த 6-ஆம் வகுப்பு மாணவி சனிக்கிழமை உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த இந்த மாணவி, மன உளைச்சலில் இருந்ததாக மற்ற மாணவர்கள் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து காவல்துறை மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ராஜஸ்தான் கல்வித் துறை அமைச்சர் மதன் திலாவர் இந்தச் சம்பவத்தை துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று கூறி, உடனடியாக விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். அத்துடன், NOC நிபந்தனைகளை மீறிய பள்ளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
இதற்கிடையில், பள்ளி நிர்வாகம் சம்பவம் குறித்த தகவல் கொடுக்க மறுத்ததாகவும், ஐந்தாவது தளத்தில் இருந்து தரை தளம் வரை நீரால் கழுவி சாட்சியங்களை அழித்ததாகவும் சங்க உறுப்பினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். காவல்துறையினர் இந்த சம்பவம் குறித்து துறை ரீதியான விசாரணையையும் தொடங்கியுள்ளனர்.
Edited by Siva