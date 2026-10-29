லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...
சமீபகாலமாகவே தனியார் நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான சிப்ஸ்கள் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு சின்ன சின்ன மளிகை கடை முதல் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவை உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடியவை எனை மருத்துவர் எச்சரித்தாலும் பலரும் தங்களின் குழந்தைகளுக்கு அதை வாங்கி கொடுக்கிறார்கள்.
குழந்தைகளும் அதை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்படும் சிப்ஸ்களை சாப்பிடுவதால் உடல் பருமன், நீரிழிவு நோய் மற்றும் புற்றுநோய் கூட வருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என மருத்துவர்கள் எச்சரித்தாலும் யாருக்கும் அதை பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லை..
இந்நிலையில்தான், ஜெய்ப்பூரில் 2020ம் வருடம் ஜெகன் என்பவர் வாங்கிய Lays சிப்ஸ் பாக்கெட் 15 கிராம் எடைக்கு பதில் வெறும் 4 கிராம் மட்டுமே இருந்ததால் அவர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். கடந்த ஆறு வருடங்களாக இது தொடர்பான வக்கு நடைபெற்று வந்த நிலையில் அவருக்கு ரூ.8 ஆயிரம் இழப்பீடாக வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
மனுதாரரின் மன உளைச்சலுக்கு ரூ.5 ஆயிரம், வழக்கு செலவுகளுக்கு 3 ஆயிரம் என PEPSICO நிறுவனம் செலுத்த ஜெய்ப்பூர் நுகர்வோர் ஆணையர் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், ஜெய்ப்பூரில் 2020ம் வருடம் ஜெகன் என்பவர் வாங்கிய Lays சிப்ஸ் பாக்கெட் 15 கிராம் எடைக்கு பதில் வெறும் 4 கிராம் மட்டுமே இருந்ததால் அவர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். கடந்த ஆறு வருடங்களாக இது தொடர்பான வக்கு நடைபெற்று வந்த நிலையில் அவருக்கு ரூ.8 ஆயிரம் இழப்பீடாக வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
மனுதாரரின் மன உளைச்சலுக்கு ரூ.5 ஆயிரம், வழக்கு செலவுகளுக்கு 3 ஆயிரம் என PEPSICO நிறுவனம் செலுத்த ஜெய்ப்பூர் நுகர்வோர் ஆணையர் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.