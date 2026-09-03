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  4. Jagannath Temple Wealth Revealed: Rs 1,911 Crore Deposits and 60,821 Acres of Land
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (16:32 IST)

ரூ.1,911.80 கோடி வங்கி இருப்பு.. ரூ.1,811.10 கோடி பிக்சட் டெபாசிட்.. 60,821 ஏக்கர் நிலம்.. பூரி மலைக்க வைக்கும் ஜெகந்நாதர் கோயிலின் சொத்துக்கள்

ஜெகந்நாதர் கோயில்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (16:32 IST)
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ஒடிசாவின் புகழ்பெற்ற பூரி ஜெகந்நாதர் கோயிலின் சொத்து விவரங்கள் வெளியாகி பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஆகஸ்ட் 31 நிலவரப்படி கோயிலிடம் சுமார் ரூ.1,911.80 கோடி வங்கி வைப்பு தொகை உள்ளது. இதில் ரூ.1,811.10 கோடி நிலையான வைப்பாகவும், ரூ.100.71 கோடி சேமிப்பு, நடப்பு மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி கணக்குகளிலும் உள்ளது.
 
கோயிலின் வருவாய் பக்தர்களின் காணிக்கைகள் மட்டுமல்ல. கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள், குவாரி மற்றும் சுரங்க வருவாய், வங்கி வட்டி, நிலம் தொடர்பான வருவாய் மற்றும் அரசு மானியங்கள் மூலமாகவும் பணம் கிடைக்கிறது. வழக்கமான செலவுகள் போக மீதமுள்ள தொகை மீண்டும் நிலையான வைப்பில் சேர்க்கப்படுவதாக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
இதைவிட பிரம்மிக்க வைக்கும் விஷயம் கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலங்களின் அளவு. நாடு முழுவதும் 60,821 ஏக்கர் நிலம் ஜெகந்நாதர் கோயிலுக்கு இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதில் 60,426 ஏக்கர் ஒடிசாவிலும், மீதமுள்ள நிலம் மற்ற மாநிலங்களிலும் உள்ளது.
 
மேலும், கோயிலின் ரத்ன பண்டாரில் தங்கம், வைரம் உள்ளிட்ட ஏராளமான விலைமதிப்புள்ள ஆபரணங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. 48 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவற்றின் கணக்கெடுப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
 
12ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இந்த கோயில், 1955ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் ஒடிசா அரசின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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ரூ.1,911.80 கோடி வங்கி இருப்பு.. ரூ.1,811.10 கோடி பிக்சட் டெபாசிட்.. 60,821 ஏக்கர் நிலம்.. பூரி மலைக்க வைக்கும் ஜெகந்நாதர் கோயிலின் சொத்துக்கள்

ரூ.1,911.80 கோடி வங்கி இருப்பு.. ரூ.1,811.10 கோடி பிக்சட் டெபாசிட்.. 60,821 ஏக்கர் நிலம்.. பூரி மலைக்க வைக்கும் ஜெகந்நாதர் கோயிலின் சொத்துக்கள்ஒடிசாவின் புகழ்பெற்ற பூரி ஜெகந்நாதர் கோயிலின் சொத்து விவரங்கள் வெளியாகி பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன. கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஆகஸ்ட் 31 நிலவரப்படி கோயிலிடம் சுமார் ரூ.1,911.80 கோடி வங்கி வைப்பு தொகை உள்ளது. இதில் ரூ.1,811.10 கோடி நிலையான வைப்பாகவும், ரூ.100.71 கோடி சேமிப்பு, நடப்பு மற்றும் ஃப்ளெக்ஸி கணக்குகளிலும் உள்ளது.

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