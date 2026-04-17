தொகுதி மறுவரையறை: மத்திய அரசுக்கு ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆதரவு! யின் காங்கிரஸ் கண்டனம்..!
நாடாளுமன்றத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதாவிற்கு ஆதரவு அளிக்க ஜெகன் மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது. இது மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மக்களவையில் நான்கு உறுப்பினர்களையும், மாநிலங்களவையில் ஏழு உறுப்பினர்களையும் கொண்டுள்ள ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸின் ஆதரவு, மசோதாக்களை நிறைவேற்ற தேவையான மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை பெற உதவும்.
மக்கள்தொகை அடிப்படையில் அல்லாமல், தற்போதுள்ள தொகுதிகளில் 50 சதவீதத்தை உயர்த்துவது என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்திற்கு தங்களுக்கு எவ்வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஜ்ஜலா ராமகிருஷ்ணா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.
இருப்பினும், இந்த முடிவை காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக சாடியுள்ளது. ஆந்திராவின் குரலை நசுக்கும் வகையில் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி செயல்படுவதாகவும், சிபிஐ வழக்குகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காகவே அவர் மத்திய அரசுக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
