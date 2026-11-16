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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (14:06 IST)

கணினி இல்லை.. கோடிங் இல்லை.. வெறும் வாட்ஸ் அப் வைத்து ஏஐ செயலிகள் உருவாக்கம்.. ஐடி வல்லுநர்கள் சாதனை

செயற்கை நுண்ணறிவு
Written By: SIVA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (14:06 IST)
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கணினி அல்லது கோடிங்  அறிவு இல்லாமலேயே வெறும் வாட்ஸ்அப்  மூலம் 35 நிமிடங்களில் 57 செயற்கை நுண்ணறிவு  செயலிகளை உருவாக்கி ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ஐடி வல்லுநர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர். 
 
'ஃபியூச்சர் புரூஃப் இந்தியா' அமைப்பு சார்பில் ஹைதராபாத் ஹைடெக் சிட்டியில் நடைபெற்ற 'லெவரேஜ் அதாரிட்டி ரீட்ரீட் 2026' நிகழ்வில், சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களை சேர்ந்த 50 வல்லுநர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் 38 பேர் தங்களது அன்றாட அலுவலக பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில், தங்களுக்கு தேவையான ஏஐ ஏஜென்ட்களின் விவரங்களை வாட்ஸ்அப் சாட்போட்டிற்கு தகவலாக அனுப்பினர்.
 
அந்த சாட்போட் சராசரியாக 43 வினாடிகளில் அவற்றை முழுமையாக செயல்படும் ஏஐ கருவிகளாக மாற்றி இணைய இணைப்பை வழங்கியது. வங்கிக்கடன் விண்ணப்பங்களை சரிபார்க்கும் 'லோன் பிரீ-ஸ்கிரீனர்' மற்றும் ஊழியர்களின் சம்பள மாற்றங்களை விளக்கும் மனிதவளத்துறை கருவி போன்ற பயனுள்ள செயலிகள் இதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டன. 
 
கோடிங் தெரியாதவர்களும் தங்களது துறை சார்ந்த அனுபவத்துடன் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை இணைத்துப் புதிய தீர்வுகளை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த முயற்சி சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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