புதன், 22 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Updated : புதன், 22 ஏப்ரல் 2026 (19:25 IST)

விர்ஜின் பொண்ணுதான் வேணும்!. விவகாரத்து நபரின் ஆசையை பாருங்க!...

இப்போதெல்லாம் முதல் திருமணம் செய்து கொள்பவர்கள் மட்டுமல்ல.. இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொள்வோர்கள் கூட திருமணத்திற்கு பல நிபந்தனைகளை போடுகிறார்கள்.. முன்பெல்லாம் திருமண புரோக்கர் என்று தனியாக நபர்கள் இருந்தார்கள்.. இப்போதும் இருக்கிறார்கள்..

ஆனால் பெரும்பாலானோர் ஆன்லைனில் பல பிரபலமான இணையதளங்களில் தங்களுக்கான வரங்களை தேடுகிறார்கள். இப்பதெல்லாம் ஒரு சாதிவாரியாக இணையதளங்கள் வந்துவிட்டது. அதேபோல், விவகாரத்து பெற்றவர்கள் இரண்டாவது திருமணம் செய்வதற்கும் இப்போது பல இணையதளங்கள் வந்துவிட்டன.

இந்நிலையில் 37 வயதான விவாகரத்து பெற்ற ஒரு ஐடி துறையில் பணியாற்றும் ஒரு நபர் தனக்கு 30 வயதுக்குள், திருமணமாகாத, யாரையும் காதலித்திருக்காத, இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட உயர் சாதியை சேர்ந்த வெர்ஜின் பெண் வேண்டும் என்று கேட்டது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது..

பிரபல மேட்ச் மேக்கர் ஓந்திரில்லா கபூர் இதை தனது சமூகவலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட கிளைண்டே தனக்கு வேண்டாம் என கூறியுள்ள ஓந்திரில்லா ‘நீங்கள் கேட்கும்படியே ஒரு பெண் இருக்கிறாள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவள் எதற்காக விவாகரத்தான 37 வயது நபரை மணந்து கொள்ள வேண்டும்?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அவரின் இந்த பதிவு சமூகவலைத்தளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

2009-க்குப் பிறகு பிறந்தவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சிகரெட் வாங்கத் தடை...இங்கிலாந்தில் சிறப்புமிக்க சட்டம்இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 'புகையிலை மற்றும் வேப் மசோதா வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய சட்டத்தின்படி, 2009-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு பிறந்த

20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 4 வயது சிறுவன்.. இப்போது என்ன செய்கிறார் தெரியுமா? நெகிழ்ச்சியான வீடியோசுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஹரியானா மாநிலம் குருக்ஷேத்ராவில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் பதைபதைக்க வைத்த சிறுவன் 'பிரின்ஸ்'. அப்போது 4 வயதாக இருந்த சிறுவன் பிரின்ஸ் குமார், 60 அடி ஆழமுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்தார். சுமார் 50 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பிறகு, இந்திய ராணுவத்தின் உதவியுடன் அவர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அப்போது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதுடன், ஆழ்துளை கிணறு மீட்பு பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியது.

சிகரெட்டுக்கு தடை!.. வரலாற்று சிறப்புமிக்க சட்டத்தை நிறைவேற்றிய பிரிட்டன்....மனிதர்களுக்கு புகை பிடிக்கும் பழக்கம் பல நூறு ஆண்டுகளாகவே இருக்கிறது. குறிப்பாக ஆங்கிலம் பேசும் வெளிநாடுகளில்தான் இந்த பழக்கம் முதன் முதலில் வந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

மனைவியை பராமரிக்க தகுதியற்றவர்கள் திருமணம் செய்யாதீர்கள்: நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!மனைவியை பராமரிக்க தகுதியற்றவர்கள் திருமணம் செய்ய வேண்டாம் என்று அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

பேசுறதை எல்லாம் பேசிவிட்டு மருத்துவமனையில் நாடகமாடுகிறாரா பப்பு யாதவ் எம்பி? நெட்டிசன்கள் கிண்டல்..!பீகார் மாநிலம் பூர்ணியா தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பப்பு யாதவ், பெண் அரசியல்வாதிகள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதற்காக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட நிலையில், திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com