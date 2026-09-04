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  4. ISRO’s ‘Naughty Boy’ GSLV Rises Again, Marking a New Leap for India
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (09:03 IST)

தொடர் தோல்விக்கு பிறகு ஒரு வெற்றி.. GSLV-F17 ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக செலுத்திய இஸ்ரோ...

இஸ்ரோ
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (09:03 IST)
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செப்டம்பர் 4 அதிகாலை 3.14 மணி. நாடே ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த நேரத்தில், ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ புதிய வரலாறு படைத்தது. GSLV-F17 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக புறப்பட்டு, EOS-05 பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை திட்டமிட்ட பாதையில் செலுத்தியது. இந்த வெற்றி, சமீபத்திய ராக்கெட் தோல்விகளால் ஏற்பட்டிருந்த அழுத்தத்துக்கு மிகப்பெரிய பதிலாக அமைந்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, இஸ்ரோவின் நம்பகமான PSLV ராக்கெட்டில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட தோல்விகளுக்குப் பிறகு இந்த வெற்றி கிடைத்திருப்பது கூடுதல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அதே நேரத்தில், பல முறை சவால்களை சந்தித்த GSLV Mk II ராக்கெட் மீண்டும் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளது. ஒருகாலத்தில் ‘நாட்டி பாய்’ என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த ராக்கெட், இன்று இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப தன்னம்பிக்கையின் அடையாளமாக மாறியுள்ளது.
 
EOS-05 செயற்கைக்கோள் சுமார் 36 ஆயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து இந்தியா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க உதவும். புயல், வெள்ளம், காட்டுத்தீ, விவசாயம், சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் மட்டுமின்றி, கடல் பாதுகாப்பு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்புக்கும் இதன் தரவுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
 
பல ஆண்டுகளாக தோல்விகளையும் தொழில்நுட்ப தடைகளையும் கடந்து இந்தியா உருவாக்கிய கிரையோஜெனிக் தொழில்நுட்பத்தின் வெற்றிக்கும் இந்த பணி ஒரு சான்றாக அமைந்துள்ளது. “கடின உழைப்புக்கான பரிசு இன்னும் அதிகமான வேலை” என்ற இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணனின் வார்த்தைகளைப் போல, இந்த வெற்றிக்குப் பிறகும் இஸ்ரோவின் பயணம் தொடர்கிறது. அடுத்த இலக்கு ககன்யான்!
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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