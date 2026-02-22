ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (09:54 IST)

இந்தியாவை தாக்க சதி செய்த கும்பல் திருப்பூரில் கைது.. 8 செல்போன்கள், 16 சிம் கார்டுகள் பறிமுதல்
பாகிஸ்தானின் ஐஎஸ்ஐ மற்றும் வங்கதேச தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு பயங்கரவாத கும்பலை டெல்லி போலீசார் அதிரடியாக முறியடித்துள்ளனர். 
 
தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த சோதனையில் 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் மிஜானூர் ரஹ்மான், முகமது ஷாபத் உட்பட 6 பேர் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்து வந்தவர்கள். 
 
இவர்கள் அனைவரும் போலி ஆதார் கார்டுகளை பயன்படுத்தி தங்களை மறைத்துக்கொண்டு, வெளிநாட்டு ஏஜெண்டுகளின் உத்தரவின் பேரில் இந்தியாவில் பெரிய அளவிலான தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிட்டதாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். 
 
டெல்லி மெட்ரோ மற்றும் பிற பகுதிகளில் காஷ்மீர் தொடர்பான தூண்டுதல் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது குறித்து டெல்லி சிறப்புப் பிரிவு போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் இந்த கும்பல் சிக்கியது. கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து 8 செல்போன்கள் மற்றும் 16 சிம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பு டெல்லியின் செங்கோட்டை மற்றும் சாந்தினி சௌக் பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களைத் தாக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரித்திருந்த நிலையில், இந்த ஆறு பேரின் கைது ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

