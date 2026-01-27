செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (14:47 IST)

ஒரு ரூபாய் கொடுத்தால் ஆப்பிள் ஐபோன்.. இணையத்தில் வேகமாக பரவும் தகவல்.. உண்மை தானா?

1970-ஆம் ஆண்டு அச்சிடப்பட்ட இந்தியாவின் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை கொடுத்தால், ஒரு புத்தம் புதிய ஆப்பிள் ஐபோன் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்ற வீடியோ இணையதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. சுமார் 80 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போனை வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு தருவதாக ஒரு கடைக்காரர் விளம்பரம் செய்திருப்பது பலரது புருவங்களை உயர்த்தியுள்ளது.
 
இந்த செய்தி உண்மையாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக நாணய சேகரிப்பாளர்கள் கருதுகின்றனர். ஏனெனில், 1970-ஆம் ஆண்டு இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் 'நிக்கல்' உலோகத்தில் தயாரிக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு ஏற்பட்ட நிக்கல் தட்டுப்பாடு காரணமாக, இந்த நாணயங்கள் அச்சிடப்படுவது நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது இந்தியா முழுவதும் இத்தகைய அரிய நாணயங்கள் மூவாயிரத்திற்கும் குறைவாகவே புழக்கத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
அரிய வகை நாணயங்களை சேகரிப்பவர்கள், இந்த 1970-ஆம் ஆண்டு நாணயத்தை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் கொடுத்து வாங்க தயாராக உள்ளனர். எனவே, அந்த நாணயத்தின் மதிப்பை கணக்கிட்டால், ஒரு ஐபோன் வழங்குவது நஷ்டமான வியாபாரம் அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இத்தகைய விளம்பரங்களை நம்பி செல்லும் முன், அதன் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்துகொள்வது அவசியம் என சமூக ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
