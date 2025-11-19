புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (11:47 IST)

இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!

இன்று நவம்பர் 19, சர்வதேச ஆண்கள் தினம்: கொண்டாட்டம் மற்றும் கவனம்!
சர்வதேச ஆண்கள் தினம், நவம்பர்  19 அன்று உலகெங்கிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்களின் சாதனைகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கான அவர்களின் நேர்மறையான பங்களிப்புகளை போற்றுவதே இந்த நாளின் முதன்மை நோக்கமாகும்.
 
இந்த நாளில், ஆண்களின் ஆரோக்கியம் குறிப்பாக மன ஆரோக்கியம், சமூகத்தில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள், மற்றும் நேர்மறையான முன்மாதிரிகளின் முக்கியத்துவம் ஆகியவை குறித்து உலகளாவிய கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
 
இந்த தினத்தில் ஆண்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் ஆரோக்கியம், நல்வாழ்வு, சமூக பங்கு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் வேண்டும்.
 
இந்த தினம், ஆரோக்கியமான மற்றும் சமத்துவமான சமூகத்தை உருவாக்க ஆண்கள் ஆற்றும் நேர்மறையான தாக்கத்தை எடுத்துரைக்கிறது.
 
Edited by Siva

19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!

19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடந்த கோர விபத்தில், 8 மாத கர்ப்பிணியான சமன்விதா தாரேஷ்வர் என்ற இந்திய வம்சாவளி பெண் உயிரிழந்தார். தகவல் தொழில்நுட்ப ஆய்வாளரான இவர், தனது கணவர் மற்றும் 3 வயது மகனுடன் நடந்து சென்றபோது இந்த துயரம் நிகழ்ந்தது.

காதலிக்க மறுத்த 12ஆம்வகுப்பு மாணவியை குத்தி கொலை செய்த இளைஞர்.. ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

காதலிக்க மறுத்த 12ஆம்வகுப்பு மாணவியை குத்தி கொலை செய்த இளைஞர்.. ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் அருகே சேராங்கோட்டை மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஷாலினி இன்று காலை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்.

பழைய, சிப் இல்லாத சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுகள் எதுவரை செல்லும்: அதிகாரிகள் விளக்கம்..!

பழைய, சிப் இல்லாத சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுகள் எதுவரை செல்லும்: அதிகாரிகள் விளக்கம்..!மின்னணு சிப் பொருத்தப்பட்ட இ-பாஸ்போர்ட்கள் இதுவரை இந்தியாவில் 80 இலட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

மதுரைக்கும், கோவைக்கும் "NO METRO".. மத்திய அரசுக்கு முக ஸ்டாலின் கண்டனம்..!

மதுரைக்கும், கோவைக்கும் கோயில் நகர்' மதுரைக்கும், 'தென்னிந்திய மான்செஸ்டர்' கோவைக்கும் "NO METRO" என நிராகரித்துள்ளது ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு என முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடுதமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி இந்த ஊதிய உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com