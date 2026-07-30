சர்வதேச போதை கும்பல் கடத்தல்காரர்களுடன் ஆசிரியர்கள், டாக்டர்கள் தொடர்பா? அதிர்ச்சி தகவல்...
கேரளாவில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ரிஸ்வான் என்பவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சர்வதேச போதைப்பொருள் கும்பலுடன் சில பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் நேரடித் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த தகவல் அம்மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தைப் போலவே கேரளாவிலும் புதிய ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அருகில் போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை முழுமையாக தடுக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் ஒரு பகுதியாக பிடிபட்ட ரிஸ்வானின் செல்பேசியை காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்தபோது, அதில் பல சந்தேகத்திற்கிடமான பணப்பரிவர்த்தனை விவரங்கள் வெளியாயின.
அந்த தரவுகளை ஆய்வு செய்ததில், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலிடமிருந்து சில ஆசிரியர்களின் வங்கி கணக்குகளுக்குப் பணம் அனுப்பப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சட்டவிரோத வலையமைப்பில் சில மருத்துவர்களும் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளதாகவும், மேற்காசிய நாடுகளை சேர்ந்த சர்வதேசக் கும்பலுடன் இவர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்ட வேண்டிய ஆசிரியர்களும், உயிரை காக்க வேண்டிய மருத்துவர்களும் இதுபோன்று சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்க அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.
Edited by Siva