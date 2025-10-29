புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (13:55 IST)

மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சாமியார் அசராமுக்கு 6 மாத இடைக்கால ஜாமீன்! நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சாமியார் அசராமுக்கு 6 மாத இடைக்கால ஜாமீன்! நீதிமன்றம் உத்தரவு..!
பாலியல் வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் சாமியார் அசராமுக்கு, மருத்துவ காரணங்களுக்காக ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம் இன்று  ஆறு மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. இவர் தற்போது ஜோத்பூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
தற்போது ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அசராம், தனது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி வழக்கமான ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அவருக்கு வயது தொடர்பான பல உடல்நல பிரச்சினைகள் உள்ளதாகவும், முன்பு இரண்டு முறை மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
 
சஞ்சீவ் பிரகாஷ் சர்மா தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது. அசராம் இடைக்கால ஜாமீனில் இருக்கும்போது, சாட்சிகளை சந்திக்கவோ அல்லது செல்வாக்கு செலுத்தவோ கூடாது என்று முன்னர் உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
 
பள்ளி சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் குற்றவாளியான அசராம், 2013 ஆகஸ்ட் முதல் சிறையில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

இந்த பைக் ஓட்ட டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன பதிவு தேவையில்லை: ஜெலியோ இ மொபிலிட்டியின் புதிய மின்சார ஸ்கூட்டர்!

இந்த பைக் ஓட்ட டிரைவிங் லைசென்ஸ், வாகன பதிவு தேவையில்லை: ஜெலியோ இ மொபிலிட்டியின் புதிய மின்சார ஸ்கூட்டர்!ஜெலியோ இ மொபிலிட்டி (Zelio E Mobility) நிறுவனம், 10 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட 'லெட்டில் கிரேஸி' (Little Gracy) என்ற மின்சார ஸ்கூட்டரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் SIR.. அதிமுக, திமுக உள்பட 12 கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அழைப்பு..!

தமிழகத்தில் SIR.. அதிமுக, திமுக உள்பட 12 கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அழைப்பு..!சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழ்நாட்டில் 'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR)' பணி தொடங்க உள்ளது. இந்த பணியின் அவசியம் மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து விவாதிக்க, இன்று மாலை சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அனைத்துக் கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

தேர்தலுக்குப் பிறகு பாஜக காணாமல் போய்விடும்.. அமைச்சர் ரகுபதி

தேர்தலுக்குப் பிறகு பாஜக காணாமல் போய்விடும்.. அமைச்சர் ரகுபதிதமிழ்நாட்டிற்கு பணி நிமித்தம் தற்காலிகமாக வந்துள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்படாது என்றும், 2026 தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக காணாமல் போய்விடும் என்றும் அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

ரீல்ஸ் மோகத்தால் ஏற்பட்ட விபரீதம்.. கடலுக்குள் சென்ற மெர்சிடிஸ் கார்..!

ரீல்ஸ் மோகத்தால் ஏற்பட்ட விபரீதம்.. கடலுக்குள் சென்ற மெர்சிடிஸ் கார்..!சமூக ஊடகங்களில் அதிக லைக்குகளை பெறுவதற்காகச் செய்யப்படும் அபாயகரமான சாகசங்கள் குஜராத் மாநிலம் சூரத் நகரில் விபரீதமாக முடிந்துள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இருந்து ஏசி மினி பேருந்துகள்: போக்குவரத்து கழகம் திட்டம்..!

மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இருந்து ஏசி மினி பேருந்துகள்: போக்குவரத்து கழகம் திட்டம்..!சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலிருந்து நகரின் முக்கிய பகுதிகளுக்கு பயணிகளின் இணைப்பை சுலபமாக்கும் நோக்கில், குளிர்சாதன மினி பேருந்துகளை இயக்க சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com