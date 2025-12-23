செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (09:53 IST)

இண்டிகோ பயணிகளுக்கு ரூ.10,000 மதிப்புள்ள வவுச்சர்.. எப்போது கிடைக்கும்?

இந்தியா முழுவதும் கடந்த டிசம்பர் 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், ஏராளமான பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை தொடர முடியாமல் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
 
இந்த நிலையில், விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாலும் மற்றும் விமான தாமதத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு ரூ.10,000 நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படும் என இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது.
 
அந்த அறிவிப்பின்படி, ரூ.10,000 மதிப்புள்ள 'பயண வவுச்சர்களை' வரும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு வழங்க உள்ளதாக இண்டிகோ நிறுவனம் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
 
இந்த வவுச்சர்கள் அடுத்த 12 மாதங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகும் என்றும், இது அரசு விதிகளின்படி வழங்கப்பட வேண்டிய இழப்பீட்டு தொகையுடன் சேர்த்து, கூடுதலாக இண்டிகோ நிறுவனம் சார்பில் வழங்கப்படும் தொகை என்றும் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த வவுச்சர்களை பயன்படுத்தி, பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் அடுத்த 12 மாதங்களுக்குள் இண்டிகோ விமானங்களில் ரூ.10,000 மதிப்பிலான பயண சீட்டுகளை பெற்றுப் பயணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

அதிமுக இடத்தை பிடிப்பது தான் விஜய்யின் இலக்கா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து..!

அதிமுக இடத்தை பிடிப்பது தான் விஜய்யின் இலக்கா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து..!தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற புதிய அரசியல் கட்சியை விஜய் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அந்த கட்சி ஆட்சியை பிடிக்குமா அல்லது எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமருமா என்பது குறித்த விவாதங்கள் அரசியல் களத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

ஒரே ஒரு வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம்.. வீடு தேடி வந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்த்த அதிகாரிகள்..!

ஒரே ஒரு வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம்.. வீடு தேடி வந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்த்த அதிகாரிகள்..!எஸ்.ஐ.ஆர் வாக்காளர் பட்டியலில் தான் இறந்துவிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை கண்டு, பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை மையத்தை தற்காலிகமாக மூடுவதாக வங்கதேசம் அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச விசா வழங்கும் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அந்நாட்டுத் தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

விஜய் வந்தால்தான் NDA வெற்றி பெறும் என்ற நிலை இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்..!

விஜய் வந்தால்தான் NDA வெற்றி பெறும் என்ற நிலை இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்..!விஜய் வந்தால் தான் வெற்றி பெறும் என்ற நிலைமை இல்லை என பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TVK Vijay: விஜயை நான் அரசியல்வாதியாவே பார்க்கல!.. நாட்டாமை நக்கல்!...

TVK Vijay: விஜயை நான் அரசியல்வாதியாவே பார்க்கல!.. நாட்டாமை நக்கல்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்.

