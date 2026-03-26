ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் பட்டியல்.. இந்தியாவின் 2 உணவகங்களுக்கு இடம்..!
ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் 2026 பட்டியல் ஹாங்காங்கில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் இந்திய உணவகங்கள் முதல் 30 இடங்களுக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்துள்ளன.
மும்பையின் புகழ்பெற்ற 'மாஸ்க்' உணவகம் கடந்த ஆண்டை விட முன்னேறி 15-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. நவீன இந்திய உணவு வகைகளுக்கு பெயர்பெற்ற இந்த உணவகம், உபசரிப்பு கலை விருதினையும் வென்றுள்ளது.
ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் கசௌலியில் உள்ள செஃப் பிரதீக் சாதுவின் 'நார்' உணவகம் 30-வது இடத்தை பிடித்து உலகளாவிய கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
தாய்லாந்தில் உள்ள இந்திய செஃப் ககன் ஆனந்தின் உணவகங்கள் முதல் 10 இடங்களுக்குள் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளன. பாங்காக்கில் உள்ள 'ககன்' 3-வது இடத்தையும், 'ககன் அட் லூயிஸ் உய்ட்டன்' 8-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன. மேலும், தாய்லாந்தின் சிறந்த உணவகமாகவும் இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மும்பை முதல் இமயமலை அடிவாரம் வரை இந்திய உணவுகள் சர்வதேச அளவில் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருவது இந்திய சமையல் கலைக்கு கிடைத்துள்ள மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாகும்.
