வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (11:00 IST)

ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!
இந்திய இரயில்வேயில் பல தசாப்தங்களாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கௌரவ சின்னமான "தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள்" போலியானவை என்பது கண்டறியப்பட்டு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முப்பத்தாறு ஆண்டுகால சேவைக்கு பின் 2025 ஜனவரியில் ஓய்வுபெற்ற ஹஸ்ரத் ஜஹான் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள், 99 சதவீதம் வெள்ளி என்று நம்பி வாங்கிய இந்த நாணயங்கள் உண்மையில் செம்பினால் ஆனவை என தெரியவந்துள்ளது.
 
ஆய்வக சோதனையில், இந்த 20 கிராம் நாணயங்களில் வெறும் 0.23 சதவீதம் மட்டுமே வெள்ளி இருப்பதும், மீதமுள்ளவை செம்பு என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது. போபால் பொது சேமிப்புக் கிடங்கு மூலம் 2023-இல் இந்தூர் நிறுவனத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட சுமார் 3,640 நாணயங்களில் இந்த மோசடி நடந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு நாணயத்திற்கு 2,200 ரூபாய் வரை இரயில்வே நிர்வாகம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
தற்போது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் கருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக நாட்டுக்காக உழைத்த ஊழியர்களின் கௌரவம் ஊழலால் சிதைக்கப்பட்டிருப்பது ஓய்வுபெற்றவர்கள் மத்தியில் மிகுந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது வெறும் நிதி இழப்பு மட்டுமல்ல, ஒரு நிறுவனத்தின் மீதான நம்பிக்கை துரோகமாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்ததிலிருந்தே பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

1000 காளைகள்!.. 600 வீரர்கள்!. அனல் பறக்கும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு!...

1000 காளைகள்!.. 600 வீரர்கள்!. அனல் பறக்கும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு!...உலகமெங்கும் உள்ள தமிழ் மக்கள் இன்று மாட்டுப்பொங்கலை கொண்டாடவிருக்கிறார்கள்.

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!தெற்கு இரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, குறைந்த அளவிலான பயணிகள் வருகை காரணமாக 2026 ஜனவரி 19 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படவிருந்த சில பொங்கல் திருவிழா சிறப்பு இரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டத்தை மாற்றியமைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தவெக பக்கம் சாயும் காங்கிரஸ்.. திமுக எடுத்த அதிரடி முடிவு.. ரகசிய ஆலோசனைகள்..!

தவெக பக்கம் சாயும் காங்கிரஸ்.. திமுக எடுத்த அதிரடி முடிவு.. ரகசிய ஆலோசனைகள்..!விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிப்படையான ஆதரவை வழங்கியது, தமிழக ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்குள் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த அதிரடி மாற்றத்தை தொடர்ந்து, திமுக தலைமை தனது கூட்டணி வியூகத்தை மாற்றியமைக்க சில ரகசிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததன் அரசியல் பின்னணி இதுவா?

‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததன் அரசியல் பின்னணி இதுவா?விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட தணிக்கை விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது. வெறும் ஒரு திரைப்படத்திற்கான ஆதரவாக இதை பார்க்காமல், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஒரு முக்கிய நகர்வாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com