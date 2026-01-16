ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!
இந்திய இரயில்வேயில் பல தசாப்தங்களாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கௌரவ சின்னமான "தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள்" போலியானவை என்பது கண்டறியப்பட்டு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முப்பத்தாறு ஆண்டுகால சேவைக்கு பின் 2025 ஜனவரியில் ஓய்வுபெற்ற ஹஸ்ரத் ஜஹான் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள், 99 சதவீதம் வெள்ளி என்று நம்பி வாங்கிய இந்த நாணயங்கள் உண்மையில் செம்பினால் ஆனவை என தெரியவந்துள்ளது.
ஆய்வக சோதனையில், இந்த 20 கிராம் நாணயங்களில் வெறும் 0.23 சதவீதம் மட்டுமே வெள்ளி இருப்பதும், மீதமுள்ளவை செம்பு என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது. போபால் பொது சேமிப்புக் கிடங்கு மூலம் 2023-இல் இந்தூர் நிறுவனத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட சுமார் 3,640 நாணயங்களில் இந்த மோசடி நடந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு நாணயத்திற்கு 2,200 ரூபாய் வரை இரயில்வே நிர்வாகம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
தற்போது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் கருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக நாட்டுக்காக உழைத்த ஊழியர்களின் கௌரவம் ஊழலால் சிதைக்கப்பட்டிருப்பது ஓய்வுபெற்றவர்கள் மத்தியில் மிகுந்த மனவேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது வெறும் நிதி இழப்பு மட்டுமல்ல, ஒரு நிறுவனத்தின் மீதான நம்பிக்கை துரோகமாக கருதப்படுகிறது.
