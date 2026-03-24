செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (16:37 IST)

ரயில் டிக்கெட் கேன்சல்!.. இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு!...

இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல ரயில் பயணங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். குறிப்பாக டெல்லி, மும்பை, சென்னை போன்ற பல நகரங்களிலும் மக்கள் தாங்கள் பணிபுரியும் இடத்திற்கு செல்ல ரயில் பயணத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.

ஒரு பக்கம் வெளியூருக்கு செல்லவும் பலரும் பேருந்தை தவிர்த்து விட்டு ரயில் பயணங்களை மேற்கொள்கிறார்கள். ரயிலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து பயணித்தால் உடலில் சோர்வு இல்லாமல் பயணம் மேற்கொள்ள முடியும். பயணும் இனிதாக அமையும்.

ஒருபக்கம் திட்டமிட்ட பயணம் ரத்தாகும் போது ஏற்கனவே முன்பதவி செய்த டிக்கெட்டை பலரும் ரத்து செய்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் டிக்கெட் ரத்து செய்வது தொடர்பாக புதிய மாற்றங்களை செய்திருக்கிறது.

அதன்படி கடைசி 8 மணி நேரத்தில் டிக்கெட் டிரை செய்தால் கட்டணம் திருப்பி வழங்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் 24 மணி நேரத்துக்குள் டிக்கெட் ரத்து செய்தால் 50 சதவீத பணம் திருப்பி வழங்கப்படும் எனவும், 72 மணி நேரத்திற்குள் டிக்கெட் ரத்து செய்தால் 75 சதவீத பணம் திருப்பி கொடுக்கப்படவும் எனவும், 72 மணி நேரத்திற்கு முன் ரத்து செய்தால் மட்டுமே முழு கட்டணம் வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த நடைமுறை ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்படும் என ந்தியன் ரயில்வே துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது..

