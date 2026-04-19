ஆப்பிள், சாம்சங் கடும் எதிர்ப்பு எதிரொலி.. முக்கிய திட்டத்தை கைவிட்ட இந்திய அரசு..!
இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'ஆதார்' செயலியை கட்டாயமாக முன்கூட்டியே நிறுவியிருக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை இந்திய அரசு தற்போது கைவிட்டுள்ளது. ஆப்பிள் மற்றும் சாம்சங் போன்ற முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்களின் கடும் எதிர்ப்பை தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளர்களுடன் நடத்திய ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளது.
பயனர் தனியுரிமை , சாதனத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூடுதல் உற்பத்தி செலவு போன்ற காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி நிறுவனங்கள் இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. குறிப்பாக, இந்தியாவுக்கென தனியாக செயலிகளை நிறுவுவது சர்வதேச தரத்திலான உற்பத்தி முறையை பாதிக்கும் என்றும் நிறுவனங்கள் வாதிட்டன.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இத்தகைய அரசாங்க செயலிகளை கட்டாயமாக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆறாவது முயற்சி இதுவாகும். முன்னதாக, தொலைத்தொடர்பு பாதுகாப்பு தொடர்பான செயலி ஒன்றை கட்டாயமாக்கும் முயற்சியும் இதேபோல் கைவிடப்பட்டது.
தற்போதைய நிலையில், ஆதார் செயலியை நிறுவுவது என்பது பயனர்களின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டதாகவே நீடிக்கும். சுமார் 134 கோடிக்கும் அதிகமானோர் ஆதார் சேவையை பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், கட்டாய செயலி திட்டம் கைவிடப்பட்டது தொழில்நுட்ப துறையில் முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
