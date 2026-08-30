இந்தியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான மருத்துவ வசதி ஒப்பீடு.. பெண் டாக்டரின் பதிவு வைரல்..
இந்தியாவுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இடையிலான சுகாதார வசதிகளை ஒப்பிட்டு மருத்துவர் ஒருவர் பகிர்ந்த அனுபவம் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
டாக்டர் தீபாஞ்சலி சர்மாவின் கணவர், அவரும் மருத்துவர், ஒரு நாள் இரவு திடீரென உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் தலைவலி ஏற்பட்ட நிலையில், தொடர்ந்து வாந்தி எடுத்ததால் அவருக்கு உடனடியாக மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சை பொருட்கள் தேவைப்பட்டன.
இரவு 10 மணியளவில் மருந்துகள் வாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற தீபாஞ்சலி, இந்தியாவில் இருப்பது அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய வசதியாக உணர்ந்ததாக கூறியுள்ளார். இரவு நேரத்திலும் மருந்தகங்கள் இயங்குவதும், தேவையான மருந்துகளை உடனடியாக வாங்க முடிவதும் தனக்கு நிம்மதியை அளித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அல்லது வேறு சில மேற்கத்திய நாடுகளில் இதுபோன்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தால், அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அதிக கூட்டம் காரணமாக உடனடி உதவி கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், சில மருந்துகளை எளிதாக வாங்க முடியாத நிலையும் இருக்கலாம் என தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
அதே நேரத்தில், இந்தியாவின் மருத்துவத்துறை குறைபாடுகள் இல்லாதது என்று அவர் கூறவில்லை. மருத்துவ வசதிகள், விதிமுறைகள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களில் முன்னேற்றம் தேவைப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான மருத்துவ அணுகல் இந்தியாவில் கிடைப்பதில்லை என்பதையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
அவரது கருத்தின் முக்கிய நோக்கம், வெளிநாடு சென்றால் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களும் தானாகவே சிறப்பாகிவிடும் என்ற எண்ணத்தை மறுபரிசீலனை செய்வதே. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் சில வசதிகளும், சில சிரமங்களும் இருக்கின்றன என்பதையே அவரது அனுபவம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Edited by Siva