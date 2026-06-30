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Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (10:16 IST)

இந்தியா - அமெரிக்கா வர்த்தக உறவில் புதிய மைல்கல்: விரைவில் கையெழுத்தாகும் வரலாற்று ஒப்பந்தம்!

இந்தியா அமெரிக்கா ஒப்பந்தம்
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (10:13 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (10:16 IST)
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இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையிலான முக்கிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இரு நாடுகளும் நீண்ட நாட்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த இந்த ஒப்பந்தம், மிக விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாகக் கையெழுத்தாக உள்ளதாக இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், இரு நாட்டுப் பிரதிநிதிகளும் ஒப்பந்தத்தின் இறுதி வடிவத்தை முறைப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருவதாகக் குறிப்பிட்டார். இந்த ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வரும் வர்த்தகத் தடைகளைக் குறைப்பதுடன், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் துறைகளில் புதிய முதலீடுகளுக்கான கதவுகளைத் திறந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
குறிப்பாக, தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு, விண்வெளி ஆராய்ச்சி மற்றும் பசுமை ஆற்றல் ஆகிய முக்கியத் துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகுக்கும். உலகளாவிய பொருளாதாரச் சூழலில், இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் சந்தை மதிப்பை அமெரிக்கா பெரிதும் நம்புவதாகவும், இந்த இருதரப்பு ஒப்பந்தம் உலக வர்த்தகச் சந்தையில் ஒரு மாபெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். மிக விரைவில் இரு நாடுகளின் உயர்மட்டத் தலைவர்கள் முன்னிலையில் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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