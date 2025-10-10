வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (12:27 IST)

தாலிபான்கள் வெளிவிவகார அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு.. காபூலில் மீண்டும் இந்திய தூதரகம்?

தாலிபான்கள் வெளிவிவகார அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு.. காபூலில் மீண்டும் இந்திய தூதரகம்?
ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், தாலிபான்கள் ஆளும் ஆப்கானிஸ்தானின் வெளிவிவகாரத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கியிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
தாலிபான்கள் வெளிவிவகாத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கி, ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் அனுமதி பெற்று, அக்டோபர் 9 முதல் 16 வரை இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இது, தாலிபான் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஒருவர் இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்வது இதுவே முதல்முறை ஆகும்.
 
இன்று அவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்தார். வரவிருக்கும் நாட்களில் அவர் ஆக்ரா மற்றும் தியோபந்த் மத மையத்திற்கு செல்லவுள்ளார். மேலும், இந்தியாவில் உள்ள ஆப்கானிய சமூக உறுப்பினர்களையும் அவர் சந்திப்பார்.
 
தாலிபான்கள் மீதான தனது நிலைப்பாட்டை இந்தியா நுணுக்கமாக மாற்றியமைத்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம், ஆப்கானிஸ்தானுடனான இந்தியாவின் இராஜதந்திர உறவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு தெளிவான சமிஞ்சை கிடைத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

புதிய கணினிக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 வேண்டுமா? இனிமேல் இது கட்டாயம்..!

புதிய கணினிக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 வேண்டுமா? இனிமேல் இது கட்டாயம்..!மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் விண்டோஸ் 11 கணினிகளை பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றம் கொண்டு வருகிறது. இனி புதிய விண்டோஸ் 11 கணினியை பயன்படுத்தத் தொடங்க, பயனர்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் கணக்கு ஒன்றை அமைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

$100,000 மட்டுமல்ல. எச்-1பி விசா திட்டத்தில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதித்த டிரம்ப்..!

$100,000 மட்டுமல்ல. எச்-1பி விசா திட்டத்தில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதித்த டிரம்ப்..!அமெரிக்காவில் எச்-1பி விசா திட்டத்தில் பெரும் மாற்றங்களை கொண்டுவர டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் கட்டணத்தை $100,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்த செய்திகளுக்கு பிறகு, தற்போது விசா பயன்பாடு மற்றும் தகுதிகள் மீதான கூடுதல் குடியேற்ற கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை முன்மொழிந்துள்ளது.

கால்வலி என மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளி.. தண்ணீர் தொட்டியில் பிணமாக இருந்ததால் பரபரப்பு..!

கால்வலி என மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நோயாளி.. தண்ணீர் தொட்டியில் பிணமாக இருந்ததால் பரபரப்பு..!உத்தரப் பிரதேசத்தின் தியோரியா மகரிஷி தேவராஹா பாபா மருத்துவ கல்லூரியில், மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த அசோக் காவாண்டே என்ற 61 வயது நோயாளி கால்வலி என அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தண்ணீர் டேங்கில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!

நேபாளத்தில் மீண்டும் Gen Z இளைஞர்கள் போராட்டம்.. போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!நேபாளத்தில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு Gen Z இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் காரணமாக, அந்நாட்டின் பிரதமர் ஷர்மா ஒலி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!உலகப் புகழ்பெற்ற நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான பரிசுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com