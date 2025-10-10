தாலிபான்கள் வெளிவிவகார அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு.. காபூலில் மீண்டும் இந்திய தூதரகம்?
ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், தாலிபான்கள் ஆளும் ஆப்கானிஸ்தானின் வெளிவிவகாரத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கியிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
தாலிபான்கள் வெளிவிவகாத் துறை அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தக்கி, ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் அனுமதி பெற்று, அக்டோபர் 9 முதல் 16 வரை இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இது, தாலிபான் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஒருவர் இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்வது இதுவே முதல்முறை ஆகும்.
இன்று அவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்தார். வரவிருக்கும் நாட்களில் அவர் ஆக்ரா மற்றும் தியோபந்த் மத மையத்திற்கு செல்லவுள்ளார். மேலும், இந்தியாவில் உள்ள ஆப்கானிய சமூக உறுப்பினர்களையும் அவர் சந்திப்பார்.
தாலிபான்கள் மீதான தனது நிலைப்பாட்டை இந்தியா நுணுக்கமாக மாற்றியமைத்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம், ஆப்கானிஸ்தானுடனான இந்தியாவின் இராஜதந்திர உறவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு தெளிவான சமிஞ்சை கிடைத்துள்ளது.
