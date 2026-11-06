இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகணை சக்சஸ்.. விரைவில் ராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்பு..
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் , உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ‘பிரளய்’ என்ற குவாசி-பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை ஒடிசா கடலோரப் பகுதியில் வெற்றிகரமாகச் சோதனை செய்துள்ளது. ஒடிசாவின் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து வியாழக்கிழமை காலை 11:10 மணியளவில் இந்தச் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
சாந்திபூர் ஒருங்கிணைந்த சோதனை மையத்தின் சாதனங்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்ட இந்தச் சோதனையில், திட்டமிட்ட அனைத்து இலக்குகளும் முழுமையாக எட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த வெற்றிகரமான பயனர் மதிப்பீட்டு சோதனையைத் தொடர்ந்து, பிரளய் ஏவுகணை விரைவில் இந்திய ராணுவத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சேர்க்கப்பட உள்ளது.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சி மைய இமாரத் மற்றும் பிற DRDO ஆய்வகங்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஏவுகணையை, பாரத் டைனமிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இது 150 முதல் 500 கி.மீ தொலைவில் உள்ள இலக்குகளைத் துல்லியமாகத் தாக்கும் திறன் கொண்டது. மேலும், 500 முதல் 1,000 கிலோ எடையுள்ள மரபுசார் போர்க்கப்பல்களைச் சுமந்து செல்லும் வல்லமை பெற்றது.
இந்த வெற்றிகரமான சோதனைக்காக பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் DRDO தலைவர் ராஜேஷ் குமார் சிங் ஆகியோர் DRDO விஞ்ஞானிகளுக்கும், ராணுவப் படைகளுக்கும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.