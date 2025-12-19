வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (12:10 IST)

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?

இந்தியாவின் உணவு பொருளாதாரத்தில் ஆன்லைன் டெலிவரி செயலிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், உணவக உரிமையாளர்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது. 
 
தேசிய பயன்பாட்டு பொருளாதார ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நடத்திய ஆய்வின்படி, சுமார் 35 சதவீத உணவகங்கள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் இந்த செயலிகளில் இருந்து வெளியேற விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளன. இதற்கு முதன்மையான காரணமாக உயர்ந்து வரும் கமிஷன் தொகைகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. 
 
2019-ல் சராசரியாக 9.6 சதவீதமாக இருந்த கமிஷன் கட்டணம், 2023-ல் 24.6 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது, இது உணவகங்களின் லாப வரம்பை கடுமையாக பாதித்துள்ளது.
 
இருப்பினும், 65 சதவீத உணவகங்கள் இந்த செயலிகளில் தொடர்ந்து நீடிக்க விரும்புகின்றன. புதிய வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைதல், சேல்ஸ் அதிகரித்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் முறைப்படுத்துதல் போன்றவை இதற்கான நேர்மறை காரணங்களாக உள்ளன. 
 
லாபக் குறைவு மற்றும் செயல்பாட்டு அழுத்தங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், வளர்ந்து வரும் இப்போதைய வணிக சூழலில் இந்த செயலிகள் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகவே நீடிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

சவுதியில் இருந்து கேரளாவுக்கு வந்த விமானம்.. திடீரென நடுவானில் வெடித்த டயர்.. 160 பயணிகள் நிலை என்ன?

சவுதியில் இருந்து கேரளாவுக்கு வந்த விமானம்.. திடீரென நடுவானில் வெடித்த டயர்.. 160 பயணிகள் நிலை என்ன?சவுதி அரேபியாவின் ஜெட்டாவிலிருந்து 160 பயணிகளுடன் கோழிக்கோடு நோக்கி புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம், நடுவானில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாகக் கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. விமானத்தின் தரையிறங்கும் கியர் பகுதியில் சிக்கல் இருப்பதை உணர்ந்த விமானி, பாதுகாப்பு கருதி விமானத்தை கொச்சிக்கு திருப்பிச் சாதுர்யமாக செயல்பட்டார்.

வங்கதேசத்தில் மீண்டும் வன்முறை.. மாணவர் தலைவர் கொலை செய்யப்பட்டதால் பரபரப்பு..!

வங்கதேசத்தில் மீண்டும் வன்முறை.. மாணவர் தலைவர் கொலை செய்யப்பட்டதால் பரபரப்பு..!வங்கதேசத்தில் மாணவர் இயக்கத்தின் முக்கிய முகமாக விளங்கிய ஷெரீஃப் உஸ்மான் ஹாடி படுகொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் மீண்டும் வன்முறை வெடித்துள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையும் பிரதமர் மோடியின் வருகையும்.. தி.நகரில் தங்கி அரசியல் செய்யும் அமித்ஷா..!

பொங்கல் பண்டிகையும் பிரதமர் மோடியின் வருகையும்.. தி.நகரில் தங்கி அரசியல் செய்யும் அமித்ஷா..!வரவிருக்கும் ஜனவரி 16-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை தமிழகத்தில் கொண்டாட பிரதமர் நரேந்திர மோடி திட்டமிட்டுள்ளார். இது வெறும் கலாச்சார பயணம் மட்டுமல்ல, 2026 தேர்தலுக்கான ஒரு முக்கிய அரசியல் நகர்வாகும்.

சீமான் - விஜய்யின் கடப்பாறை அரசியல்.. விஜய்க்கு சீமான் எல்லாம் ஒரு எதிரியா?

சீமான் - விஜய்யின் கடப்பாறை அரசியல்.. விஜய்க்கு சீமான் எல்லாம் ஒரு எதிரியா?தமிழக அரசியலில் "கடப்பாறை" என்ற வார்த்தை இப்போது புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் நடந்த பாரதியார் விழாவில் பங்கேற்ற சீமான், "பாரதியார் என்ற கடப்பாறையை வைத்து திராவிடத்தை வீழ்த்துவேன்" என்று முழங்கியிருந்தார். திராவிடக் கொள்கைகளுக்கு மாற்றாக தமிழ் தேசியத்தை முன்வைக்கும் அவர், ஆர்.எஸ்.எஸ் சார்பு அமைப்புகளின் மேடையில் ஏறியது பெரும் சர்ச்சையானது.

ஈரோட்டில் விஜய்.. திருப்பூரில் அண்ணாமலை.. திமுக அரசுக்கு இரட்டை நெருக்கடியா?

ஈரோட்டில் விஜய்.. திருப்பூரில் அண்ணாமலை.. திமுக அரசுக்கு இரட்டை நெருக்கடியா?ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் ஆற்றிய உரையில் திமுக-வை "தீய சக்தி" என்று நேரடியாக சாடியது, அந்த பெயரால் திமுக-வை நீண்டகாலமாக விமர்சித்து வந்த எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் பாணியை நினைவுபடுத்தியது. இதற்கு மாற்றாக தனது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை "தூய சக்தி" என்று அவர் அடையாளப்படுத்தியுள்ளார்.

