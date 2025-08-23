சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025 (11:59 IST)

தமிழக முதல்வர் உள்பட 10 முதலமைச்சர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்: அதிர்ச்சி தகவல்கள்

இந்தியாவில் உள்ள 10 முதலமைச்சர்களில் கிட்டத்தட்ட 4 முதலமைச்சர்கள், அதாவது 40% பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் இருப்பதாக ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் மற்றும் தேசிய தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு  இணைந்து வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. 
 
இந்த ஆய்வின்படி, 12 முதலமைச்சர்கள் (40%) மீது கிரிமினல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவர்களில் 10 பேர் (33%) கொலை முயற்சி, ஆட்கடத்தல், லஞ்சம் மற்றும் கிரிமினல் மிரட்டல் போன்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
 
தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, 89 வழக்குகளுடன் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 47 வழக்குகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு 19 வழக்குகளையும், கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா 13 வழக்குகளையும், ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் 5 வழக்குகளையும் கொண்டுள்ளனர்.
 
மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேச முதலமைச்சர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு ஆகியோர் தலா 4 வழக்குகளை எதிர்கொள்கின்றனர். கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் 2 வழக்குகளையும், பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் 1 வழக்கையும் கொண்டிருப்பதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
 
சமீபத்தில், மத்திய அரசு மூன்று புதிய மசோதாக்களை நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மசோதாக்கள், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாத சிறைத் தண்டனைக்குரிய வழக்குகளில் 30 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டால், தானாகவே பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என்று கூறுகின்றன. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் இதை "கடுமையான" நடவடிக்கை என்றும், பா.ஜ.க. அல்லாத மாநில அரசுகளை ஸ்திரமற்றதாக்கும் முயற்சி என்றும் சாடியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தவர்களுக்கு போலி ஆதார் அட்டை.. 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது..!

சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தவர்களுக்கு போலி ஆதார் அட்டை.. 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது..!இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியுள்ள ரோஹிங்கியாக்கள், வங்கதேசத்தினர் மற்றும் நேபாளத்தை சேர்ந்தவர்களுக்குப் போலி ஆதார் அட்டைகளை தயாரித்து வந்த இரண்டு கும்பல்களை சேர்ந்த 8 பேரை உத்தரப்பிரதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை கைது செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை தூய்மை பணியாளர் பரிதாப பலி..! திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களால் பரபரப்பு..!

சென்னை தூய்மை பணியாளர் பரிதாப பலி..! திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட உறவினர்களால் பரபரப்பு..!சென்னை, கண்ணகி நகரில் நேற்று இரவு பெய்த மழையால் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தூய்மை பணியாளர் ஒருவர் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இந்த சோகச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னையில் விடிய, விடிய மழை! குளம் போல் மாறிய சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி..!

சென்னையில் விடிய, விடிய மழை! குளம் போல் மாறிய சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி..!சென்னையில் நேற்று இரவு தொடங்கிய கனமழை, விடிய விடிய பெய்து இன்று காலை வரை நீடித்தது. இந்த தொடர் மழையால் நகரின் பல முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி, குளம் போல் காட்சியளிக்கின்றன. இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள், இந்த தேங்கிய நீருக்கு மத்தியில் சிரமத்துடன் பயணித்து வருகின்றன. இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் டிக்டாக் மீதான தடை நீக்கப்பட்டதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!

இந்தியாவில் டிக்டாக் மீதான தடை நீக்கப்பட்டதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவுகளில் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட டிக்டாக் செயலி மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இதற்கு மத்திய அரசு தற்போது தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

தொடரும் கனமழை! இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில்..? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தொடரும் கனமழை! இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில்..? - வானிலை ஆய்வு மையம்!வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்றும் சில மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

