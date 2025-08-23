தமிழக முதல்வர் உள்பட 10 முதலமைச்சர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்: அதிர்ச்சி தகவல்கள்
இந்தியாவில் உள்ள 10 முதலமைச்சர்களில் கிட்டத்தட்ட 4 முதலமைச்சர்கள், அதாவது 40% பேர் மீது கிரிமினல் வழக்குகள் இருப்பதாக ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் மற்றும் தேசிய தேர்தல் கண்காணிப்பு அமைப்பு இணைந்து வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இந்த ஆய்வின்படி, 12 முதலமைச்சர்கள் (40%) மீது கிரிமினல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவர்களில் 10 பேர் (33%) கொலை முயற்சி, ஆட்கடத்தல், லஞ்சம் மற்றும் கிரிமினல் மிரட்டல் போன்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கின்றனர்.
தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, 89 வழக்குகளுடன் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 47 வழக்குகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு 19 வழக்குகளையும், கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா 13 வழக்குகளையும், ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் 5 வழக்குகளையும் கொண்டுள்ளனர்.
மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேச முதலமைச்சர் சுக்விந்தர் சிங் சுகு ஆகியோர் தலா 4 வழக்குகளை எதிர்கொள்கின்றனர். கேரளா முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் 2 வழக்குகளையும், பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் 1 வழக்கையும் கொண்டிருப்பதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
சமீபத்தில், மத்திய அரசு மூன்று புதிய மசோதாக்களை நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மசோதாக்கள், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாத சிறைத் தண்டனைக்குரிய வழக்குகளில் 30 நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டால், தானாகவே பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என்று கூறுகின்றன. ஆனால், எதிர்க்கட்சிகள் இதை "கடுமையான" நடவடிக்கை என்றும், பா.ஜ.க. அல்லாத மாநில அரசுகளை ஸ்திரமற்றதாக்கும் முயற்சி என்றும் சாடியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
