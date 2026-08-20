  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. India Removes Security Barricades Outside Pakistan High Commission
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (13:26 IST)

இந்தியா, பாகிஸ்தான் தூதரங்களில் திடீர் மாற்றம்.. உலக நாடுகளின் கவனத்தை பெற்ற நடவடிக்கை...!

பாகிஸ்தான் தூதரகம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (13:26 IST)
google-news
புது தில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தானிய தூதரகத்திற்கு வெளியே நீண்ட நாட்களாக அமைக்கப்பட்டிருந்த வெளிப்புறப் பாதுகாப்பு தடைகளையும், போக்குவரத்துத் தடுப்புகளையும் இந்திய அதிகாரிகள் அதிரடியாக அகற்றியுள்ளனர். 
 
இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்திற்கு வெளியே பாகிஸ்தான் அரசு பாதுகாப்பு தடைகளை அகற்றிய மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு, பரஸ்பர நடவடிக்கையாக இந்தியா இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தூதரக ரீதியான உறவுகள் ஏற்கனவே பதற்றத்துடன் காணப்படும் நிலையில், இந்த சம்பவம் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், அமெரிக்காவின் இந்தியாவுக்கான தூதர் செர்ஜியோ கோர்  ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு பயணம் மேற்கொண்டு, அந்த பகுதியை "இந்தியாவின் முக்கியமான பகுதி" என்று வர்ணித்தது பாகிஸ்தானை மிகவும் கோபப்படுத்தியுள்ளது. 
 
காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து அமெரிக்கத் தூதர் தெரிவித்த இந்த கருத்துகளுக்குக் கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக பொறுப்பாளர் நடாலி பேக்கரை பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சகம் நேரில் அழைத்துத் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்தது. 
 
மேலும், ஜம்மு-காஷ்மீர் சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பகுதி என்று வாதிட்டுள்ள பாகிஸ்தான், இதற்கு முன்பு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வழங்கிய மத்தியஸ்தம் குறித்த வாக்குறுதியையும் நினைவூட்டியுள்ளது.
 
ராஜதந்திர உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி மாற்றங்களும், அமெரிக்கத் தூதரின் காஷ்மீர் குறித்த கருத்துகளும் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான அரசியல் சூழலை மேலும் சூடாக்கியுள்ளன.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஸ்கார்ட்லாந்து எம்பியை கைப்பிடித்த கேரள பெண்.. குருவாயூர் கோவிலில் திருமணம்..

ஐ-போனுக்காக தாத்தாவை போட்டு தள்ளிய 13 வயது சிறுமி!... காதலன் உட்பட 4 பேர் கைது!..

ஐ-போனுக்காக தாத்தாவை போட்டு தள்ளிய 13 வயது சிறுமி!... காதலன் உட்பட 4 பேர் கைது!..ஐ போன் வாங்கும் ஆசையில் தனது காதலனை வைத்து தனது தாத்தாவை 13 வயது சிறுமி கொலை செய்த சம்பவம் கேரளாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஈரான் மீது பொருளாதாரத் தடை!.. அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய டொனால்ட் டிரம்ப்!...

ஈரான் மீது பொருளாதாரத் தடை!.. அதிரடி ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய டொனால்ட் டிரம்ப்!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது. இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்.

லயோலா கல்லூரியில் முதல்வர் விஜய்யுடன் படித்த அதிமுக பிரமுகர் தவெகவில்.. ஈபிஎஸ்-க்கு எழுதிய கடிதம்..

லயோலா கல்லூரியில் முதல்வர் விஜய்யுடன் படித்த அதிமுக பிரமுகர் தவெகவில்.. ஈபிஎஸ்-க்கு எழுதிய கடிதம்..தமிழ்நாட்டில் அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாக மாறிவரும் நிலையில், பிரதான கட்சிகளில் இருந்து பலரும் தவெகவை நோக்கி அணிமாறி வருவது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய்யா? கனிமொழி எம்பி சொன்ன சூப்பர் பதில்...

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய்யா? கனிமொழி எம்பி சொன்ன சூப்பர் பதில்...இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் விஜய் தான் என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் தீவிரமாக பேசி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும், எம்பியுமான கனிமொழி திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவரிடம், தவெக தரப்பு முன்வைக்கும் இந்த வாதம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் வருமானமா? அதற்கும் வரி உண்டு: மத்திய அரசு

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் வருமானமா? அதற்கும் வரி உண்டு: மத்திய அரசுசமூக வலைத்தளங்களான இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் பொழுதுபோக்கிற்காக வீடியோக்களை வெளியிட்டு லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இந்த சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கும் கட்டாயம் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. யூடியூப் விளம்பர வருவாய், பிராண்ட் ஒத்துழைப்புகள், சூப்பர் சாட்கள், உறுப்பினர் சந்தா கட்டணம் போன்ற அனைத்து வழிகளிலும் வரும் வருமானமும் இதில் அடங்கும்.