திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
எண்ணெய் விலை எங்கே குறைவாக கிடைத்தாலும் அங்கே வாங்குவோம்.. அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா பதிலடி..!

இந்திய நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு குறைவான விலையில் கிடைக்கும் இடங்களில் இருந்து தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கும் என்று ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் குமார் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். 
 
ரஷ்யாவிடமிருந்து சலுகை விலையில் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது குறித்து அமெரிக்கா விமர்சித்து வரும் நிலையில், வினய் குமாரின் இந்த பேச்சு வெளியாகியுள்ளது. 
 
வர்த்தகம் என்பது வணிக அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது என்பதை வலியுறுத்திய அவர், "இந்திய நிறுவனங்கள் சிறந்த விலை கிடைக்கும் எந்த இடத்திலிருந்தும் வாங்கும். எங்களின் நோக்கம், 1.4 பில்லியன் இந்திய மக்களின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது. ரஷ்யாவுடன் மட்டுமல்லாமல், மற்ற நாடுகளுடனும் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு, உலக எண்ணெய் சந்தையில் ஸ்திரத்தன்மையை கொண்டுவர உதவியுள்ளது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
இந்தியா, ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் கொள்முதல் செய்வது தேசிய நலன் மற்றும் சந்தை இயக்கவியலால் உந்தப்படுகிறது என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. 
 
