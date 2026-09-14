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Written By SIVA SIVA

செயற்கை சூரியன் தயாரிக்கும் முயற்சியில் இந்திய விஞ்ஞானிகள்.. இது நடந்துவிட்டால் என்ன ஆகும்?

செயற்கை சூரியன்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (17:01 IST)
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குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள பிளாஸ்மா ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் எஸ்.எஸ்.டி-1  டோக்கமாக் கருவியில், புதிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த 82.6 ஜிகாஹெர்ட்ஸ், 400 கிலோவாட் கைரோட்ரான்  சாதனம் வெற்றிகரமாக நிறுவப்பட்டு இயக்கப்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவின் "செயற்கை சூரியன்" திட்டத்தை நனவாக்கும் முயற்சியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.
 
சூரியனில் நடக்கும் அணுக்கரு இணைவு முறையை பூமியில் சோதித்துப் பார்த்து தூய்மையான எரிசக்தியை உருவாக்கும் இந்த ஆராய்ச்சியில், அதீத வெப்பம் கொண்ட பிளாஸ்மாவை  நீண்ட நேரம் ஸ்திரமாகத் தக்கவைக்க இந்த நவீன சாதனம் பெரிதும் உதவும்.
 
ஏற்கனவே இந்திய பிளாஸ்மா சோதனைகளில் சூரியனின் மையப்பகுதியை விட 20 மடங்கு அதிக வெப்பமான 200 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை விஞ்ஞானிகள் எட்டியுள்ளனர். இருப்பினும், அந்த அதீத வெப்பத்தை நீண்ட நேரம் நிலைநிறுத்துவதே இத்திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சவாலாகும். இந்த புதிய கைரோட்ரான் சாதனம் உயர் அதிர்வெண் மைக்ரோவேவ் ஆற்றலைச் செலுத்தி பிளாஸ்மாவை மேலும் ஸ்திரமாகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. இது உடனடியாக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யாவிட்டாலும், எதிர்காலத்தில் எல்லையற்ற தூய்மையான ஆற்றலைப் பெற உதவும் முக்கியமான அறிவியல் படியாகும்.
 
 
Edited by Siva
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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