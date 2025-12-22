இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்
இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்றும், இதற்கு அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய அவர், சூரியன் கிழக்கில் உதிப்பதற்கு அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்பது போல, இந்தியா இந்து தேசமாக இருப்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை என்றார்.
யாரெல்லாம் இந்தியாவை தனது தாய்நாடாக கருதி, அதன் கலாச்சாரத்தை போற்றுகிறார்களோ, அவர்கள் இருக்கும் வரை இந்தியா ஒரு இந்து தேசமாகவே இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
நாடாளுமன்றம் சட்டத்திருத்தம் செய்து 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்ற வார்த்தையை சேர்த்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அதை பற்றி ஆர்.எஸ்.எஸ் கவலைப்படவில்லை என்றும், பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி முறை இந்துத்துவத்தின் அடையாளம் அல்ல என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
மேலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானது அல்ல என்றும், தவறான பிரச்சாரங்களை நம்பாமல் அமைப்பின் வெளிப்படையான பணிகளை நேரில் வந்து பார்க்குமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். தாய்மொழிப் பயன்பாட்டின் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
