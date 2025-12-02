செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (18:14 IST)

இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக ஏற்கிறதா இந்தியா? பாகிஸ்தான் ஊடகம் பரப்பிய தகவல்..!

இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக ஏற்கிறதா இந்தியா? பாகிஸ்தான் ஊடகம் பரப்பிய தகவல்..!
பாகிஸ்தானின் பிரச்சார சமூக ஊடக கணக்குகள், பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு  ரகசிய வெளியுறவு அமைச்சக திட்டம் இருப்பதாக பரப்பிய கூற்றை இந்தியா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
 
இந்த கூற்றை மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் பணியகத்தின் உண்மை சரிபார்ப்பு பிரிவு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
 
PIB தனது 'X' தளப் பதிவில், "இந்த கடிதம் போலியானது. இந்தக் கூற்றுகள் தவறானவை, ஆதாரமற்றவை மற்றும் பாகிஸ்தானின் தவறான தகவல் பரப்புதல் பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும்" என்று உறுதிப்படுத்தியது.
 
சமீபத்தில் இம்ரான் கான் மரண வதந்திகள் பரவிய நிலையில் இந்த கட்டுக்கதை வெளியாகியுள்ளது. நம்பகமான தகவல்களுக்கு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ மூலங்களை மட்டுமே நம்பும்படி PIB பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு!...

விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை காண 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோ கூடிவிட்டதில் அங்கே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

20 நிமிடங்களில் முறிந்த திருமணம்: மணமகள் மறுத்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் விவாகரத்து!

20 நிமிடங்களில் முறிந்த திருமணம்: மணமகள் மறுத்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் விவாகரத்து!உத்தரப் பிரதேசத்தின் தியோரியா மாவட்டத்தில், மணமகன் வீட்டை அடைந்த 20 நிமிடங்களில் ஒரு திருமணம் முறிந்துபோனது.

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூணாறு பஞ்சாயத்தில் பா.ஜ.க. போட்டியிடும் வேட்பாளர் பெயர் சோனியா காந்தி என்பது, உள்ளூர் அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

டி.கே. சிவக்குமார் எப்போது முதலமைச்சராவார்? சித்தராமையா கூறிய பதில்..!

டி.கே. சிவக்குமார் எப்போது முதலமைச்சராவார்? சித்தராமையா கூறிய பதில்..!கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆகியோர் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி தொடங்கும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடருக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் வியூகம் குறித்து சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'சஞ்சார் சாத்தி' செயலியை முன்கூட்டியே நிறுவ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதால், இது தனிநபர் தனியுரிமையை மீறுவதாகக் கூறி பெரும் அரசியல் சர்ச்சை வெடித்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com