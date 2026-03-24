14.2 கிலோ சிலிண்டருக்கு பதில் இனிமேல் 10 கிலோ சிலிண்டர் தானா? பொதுமக்கள் அதிருப்தி?
மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர்ச்சூழல் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக எரிவாயு கொண்டு வருவதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால், வழக்கமான 14.2 கிலோ எடையுள்ள சிலிண்டர்களுக்குப் பதிலாக 10 கிலோ எரிவாயுவை மட்டும் நிரப்பி விநியோகம் செய்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்கவும், அனைத்து நுகர்வோருக்கும் சீரான விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும் இந்தத் திட்டம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சக அதிகாரிகள் இத்தகவலை வெறும் வதந்தி என மறுத்துள்ளனர்.
உள்நாட்டு எரிவாயு உற்பத்தி 40 சதவீதத்தில் இருந்து 60 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தியா தனது எல்பிஜி தேவையில் 60 சதவீதத்தை இறக்குமதி மூலம் பூர்த்தி செய்து வரும் நிலையில், பாரசீக வளைகுடாவில் பல கப்பல்கள் இன்னும் அனுமதி கிடைக்காமல் காத்திருக்கின்றன. தற்போதைய சூழலில் வணிக ரீதியிலான பயன்பாட்டிற்கு எரிவாயு விநியோகம் குறைக்கப்பட்டு, வீட்டு உபயோகத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva