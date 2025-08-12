செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (13:10 IST)

இந்தியா - வங்கதேசம் இடையே முக்கிய பொருட்கள் இறக்குமதிக்குத் தடை.. அதிரடி உத்தரவு.

வங்கதேசத்தில் இருந்து சணல் கயிறு உள்ளிட்ட சணல் பொருட்களைத் தரைவழி போக்குவரத்து வழியாக இறக்குமதி செய்ய இந்தியா தடை விதித்துள்ளது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக உறவுகளில் ஒரு புதிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தடை விதிக்கப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:
 
பிளீச் செய்யப்பட்ட மற்றும் பிளீச் செய்யப்படாத சணல் துணிகள்
 
சணல் கயிறுகள் மற்றும் அதன் தயாரிப்புகள்
 
சணல் சாக்குகள் மற்றும் பைகள்
 
இந்த தடை உத்தரவு, பங்களாதேஷின் சணல் துறைக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் பங்கு கணிசமானது.
 
இதேபோல், இந்தியா வழியாக வங்கதேசத்திலிருந்து பிற நாடுகளுக்கு செய்யப்படும் ஏற்றுமதிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த 'மாற்று போக்குவரத்து வசதி'யும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. நேபாளம் மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கு மட்டும் இந்த வசதி தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நடவடிக்கையின் விளைவுகள் குறித்துப் பேசிய வர்த்தக நிபுணர்கள், "வங்கதேசத்தின் சணல் ஏற்றுமதியாளர்கள் இப்போது கடல் வழியான போக்குவரத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும். இது அவர்களுக்கு கூடுதல் செலவையும், நேரத்தையும் உருவாக்கும். இந்த புதிய தடை, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக உறவுகளைச் சீர்குலைக்கக்கூடும்" என்று தெரிவித்தனர்.
 
இந்தியா ஏன் இந்தத் தடையை விதித்தது என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக முழுமையான தகவல் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், உள்நாட்டு சணல் உற்பத்தியை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என யூகிக்கப்படுகிறது.
 
Webdunia
