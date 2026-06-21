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Last Updated : Sunday, 21 June 2026 (13:35 IST)

சென்னை - பெங்களூரு உள்பட 7 புல்லட் ரயில்கள்.. மத்திய அரசு அனுமதி..!

இந்திய ரயில்வே
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (13:33 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (13:35 IST)
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இந்தியாவில் அதிவேக ரயில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஏழு புதிய புல்லட் ரயில் வழித்தடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 
 
ஏற்கனவே மும்பை–அகமதாபாத் இடையே அதிவேக ரயில் பணிகளுக்கான கட்டுமானங்கள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு இந்திய போக்குவரத்து கட்டமைப்பில் புதிய மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.
 
புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வழித்தடங்களில் மும்பை–புனே, பெங்களூரு–சென்னை, பெங்களூரு–ஹைதராபாத், புனே–ஹைதராபாத், டெல்லி–லக்னோ, டெல்லி–வாரணாசி மற்றும் டெல்லி–சிலிகுரி ஆகியவை அடங்கும். இந்தத் திட்டங்கள் நிறைவேறும்போது, முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையிலான பயண நேரம் கணிசமாகக் குறையும். உதாரணமாக, மும்பை–புனே இடையே 48 நிமிடங்களிலும், பெங்களூரு–சென்னை இடையே 73 நிமிடங்களிலும் பயணிக்க முடியும்.
 
இந்த அதிவேக ரயில் வலையமைப்பு, நாட்டின் பொருளாதாரப் பாதைகளை இணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த மையங்களாகச் செயல்படும். குறிப்பாக, மும்பை, புனே, அகமதாபாத், சூரத் மற்றும் ஹைதராபாத் போன்ற நகரங்கள் ஒரே பொருளாதாரச் சூழலுக்குள் கொண்டு வரப்படும். மேலும், பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அடுத்த ஏழு முதல் எட்டு ஆண்டுகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட புதிய ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். இத்திட்டங்கள் இந்தியாவின் பயண அனுபவத்தை மாற்றியமைப்பதோடு, தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை வேகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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