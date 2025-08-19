செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (09:28 IST)

குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் இன்று அறிவிப்பா?

இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி  சார்பில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. அதே சமயம், எதிர்க்கட்சிகளும் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என பா.ஜ.க. கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளருக்கு எதிராக, 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தனி வேட்பாளரை நிறுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், பொருத்தமான வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கான இறுதி அதிகாரம் காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கேவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி ஆகஸ்ட் 21 ஆகும். எனவே, அதற்குள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக, 'இந்தியா' கூட்டணியின் வேட்பாளர் இன்று அறிவிக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது.
 
தேர்தலில் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் நீக்கம்: முதல் கட்சியே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மக்கள் கழகம்'

தேர்தலில் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் நீக்கம்: முதல் கட்சியே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் மக்கள் கழகம்'கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல், ஆறு ஆண்டுகளாக எந்தவொரு தேர்தலிலும் போட்டியிடாத அரசியல் கட்சிகளின் பதிவை நீக்கம் செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அத்தகைய கட்சிகளுக்கு விளக்க அறிவிப்பாணைகளை வெளியிட்டுள்ளது.

மூளை உண்ணும் அமீபா: கோழிக்கோட்டில் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு, சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை

மூளை உண்ணும் அமீபா: கோழிக்கோட்டில் ஒரு சிறுமி உயிரிழப்பு, சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கைகேரளாவின் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில், 'மூளை உண்ணும் அமீபா' என்று அழைக்கப்படும் அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ் நோய்த்தொற்று காரணமாக மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒரு சிறுமி உயிரிழந்தது சுகாதார துறை தெரிவித்துள்ளது.

16 வயது மாணவியின் நிர்வாண வீடியோவை எடுத்த 17 வயது மாணவன்.. கொலை செய்வேன் என மிரட்டல்..!

16 வயது மாணவியின் நிர்வாண வீடியோவை எடுத்த 17 வயது மாணவன்.. கொலை செய்வேன் என மிரட்டல்..!17 வயது மாணவன் 16 வயது மாணவியை நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டிய சம்பவம் திருச்சி அருகே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மாமியாரின் கைவிரலை கடித்து துப்பிய மருமகன்.. ரத்த வெள்ளத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

மாமியாரின் கைவிரலை கடித்து துப்பிய மருமகன்.. ரத்த வெள்ளத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!நெல்லை அருகே துரைராஜ் என்பவர் தனது மாமியார் பேச்சியம்மாளின் கைவிரலை கடித்து துப்பிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை போலவே மதுரையிலும் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. போராடும் ஊழியர்கள் வெளியேற்றும் போலீசார்.

சென்னையை போலவே மதுரையிலும் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. போராடும் ஊழியர்கள் வெளியேற்றும் போலீசார்.ஊதிய உயர்வு மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மதுரை மாநகராட்சி வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தூய்மை பணியாளர்களை போலீசார் அதிரடியாக வெளியேற்றி வருகின்றனர். மாநகராட்சியுடன் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்த போராட்டம் தீவிரமடைந்தது.

